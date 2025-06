Jedrska tehnologija, gorivo in znanje so v Iran prišli iz ZDA

V nadaljevanju preberite:

Iranski jedrski program sega v petdeseta leta 20. stoletja. Razvijati se je začel v obdobju šaha Reze Pahlavija, avtoritarnega monarha in zaveznika zahoda. Pri spočetju tega programa je ključno vlogo odigral ameriški predsednik Dwight Eisenhower, ki je leta 1953 lansiral geslo »Atomi za mir«. Leta 1957 so ZDA z Iranom podpisale sporazum o civilnem jedrskem sodelovanju. Prvi jedrski reaktor je Iran postavil sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja, hkrati pa je iz ZDA dobil visoko obogateni uran.