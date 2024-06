Nova jedrska oboroževalna tekma? Vse kaže, da se je že začela

V nadaljevanju preberite:

V dveh odmevnih študijah so ta teden opozorili na krepitev jedrskih arzenalov po svetu. Iz statističnih podatkov, podanih v študijah, je po mnenju strokovnjakov mogoče priti do ugotovitve, da smo na začetku nove jedrske oboroževalne tekme, ki pa ni povsem enaka tisti, ki je zaznamovala drugo polovico 20. stoletja in človeštvo skoraj pripeljala do samouničenja.

Štetje jedrskih konic ni eksaktna znanost, saj države podatke o svojem orožju za množično uničevanje praviloma strogo varujejo. In vendar je iz javno dostopnih informacij mogoče razbrati trend razvoja jedrskih arzenalov, tako v smislu njihove velikosti kot tehnološke naprednosti, ki med opazovalci povzroča vse več skrbi.