Nova poljska vlada napoveduje razpustitev javnih medijev

Poljska vlada je danes napovedala razpustitev vseh javnih medijev, ki so veljali za trobila prejšnje konservativne vlade pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS). Kot je pojasnil minister za kulturo Bartlomiej Sienkiewicz, bo vlada tako zagotovila delovanje in prestrukturiranje javnih medijev ter državne tiskovne agencije PAP.

Odločitev sledi potezi poljskega predsednika Andrzeja Dude, ki je v soboto vložil veto na zakon vlade premiera Donalda Tuska, ki bi javnim medijem zagotovila subvencije v višini treh milijard zlotov oziroma 690 milijonov evrov.

Sienkiewicz obljublja likvidacijo poljske televizije, radia in tiskovne agencije

Po oceni Dude, ki velja za zaveznika stranke PiS, je vlada namreč kršila ustavo, potem ko je prejšnji teden razrešila vodilne v državnih medijih. Ti so sicer v času vladavine PiS veljali za pristranske v prid vlade. Kot je dejal predsednik, bi morala vlada pred tem spremeniti relevantno zakonodajo, česar pa ni storila.

»Po odločitvi poljskega predsednika, da ustavi financiranje javnih medijev, sem se odločil za likvidacijo poljske televizije, radia in tiskovne agencije PAP,« je na omrežju X zapisal Sienkiewicz. Pojasnil je, da bo vlada s tem zagotovila delovanje in prestrukturiranje javnih medijev ter se izognila odpuščanju zaposlenih.

Ob tem je dodal, da lahko lastnik teh medijev, torej država, status likvidacije kadarkoli prekliče. Poteza bo po napovedih najverjetneje še poslabšala odnose med člani nove, proevropske in stare, konservativne poljske vlade, poročajo tuje tiskovne agencije.