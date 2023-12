Izzivov nove Tuskove vlade ne gre podcenjevati

V nadaljevanju preberite:

»Naša domovina je prizorišče političnih in državljanskih čudežev,« je novi poljski premier Donald Tusk naznanil po uradnem prevzemu oblasti in s tem potegnil črto pod najbolj konsekventnim političnim zasukom letošnjega leta na stari celini. Njegova zaprisega je minila brez zapletov, in vendar je poudarila velikost izzivov, ki čakajo novo liberalno usmerjeno vlado. Na vrhu seznama teh sta razveljavitev spornih odločitev njenih predhodnikov ter sobivanje s predsednikom Andrzejem Dudo iz vrst do sedaj vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS).