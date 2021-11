Nova velika igra, stari igralci in nova pravila

V nadaljevanju preberite:

Pinjole so simbol poglobljenih odnosov Kitajske z Afganistanom, potem ko je iz Kabula proti Šanghaju poletela prva pošiljka »izvoznega zlata«, kot jih pogosto imenujejo. Vodstvo v Pekingu je namreč odprlo koridor pinjol, po katerem bodo na Kitajsko pošiljali veliko teh oreškov, in sicer v vrednosti več sto milijonov dolarjev. To bo simbol prijateljskih odnosov z novo vsebino, ki bi lahko talibski vladi pomagala izboljšati življenje kmetom, hkrati pa bi z morebitno pridelavo pinjol nadomestila vsaj del opija.