Nova vlada želi čimprej izpeljati vstop v Nato

Ena od prvih, pa tudi največjih nalog nove švedske manjšinske vlade pod vodstvom Ulfa Kristerssona bo do konca izpeljati proces vstopa nordijske države v severnoatlantsko zavezništvo, ki se je začel po ruskem napadu na Ukrajino. Na poti do tega cilja stojita dve oviri: Turčija in Madžarska, edini članici Nata, ki še nista dali zelene luči za širitev zavezništva na sever Evrope.