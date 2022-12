Novi dokumenti, stare teorije zarote

V nadaljevanju preberite:

Ameriški državni arhivi so objavili 13.173 originalnih dokumentov o atentatu na predsednika Johna F. Kennedyja, ki se je zgodil 22. novembra 1963 v Dallasu. Tisti, ki ne verjamejo uradnim razlagam, so opomnili, da več tisoč dokumentov ostaja v bunkerju. Umor mladega in karizmatičnega predsednika skoraj šest desetletij pozneje še vedno vzbuja nešteto teorij zarote.