Novi francoski zunanji minister Sejourne obiskal Ukrajino

Novi francoski zunanji minister Stephane Sejourne se danes mudi v Kijevu. Gre za njegov prvi obisk v tujini, potem ko je v petek prevzel položaj ministra za evropske in zunanje zadeve v okviru delnega preoblikovanja francoske vlade.

»Stephane Sejourne je prispel v Kijev na svoj prvi obisk v tujini, da bi nadaljeval francoska diplomatska prizadevanja in ponovno poudaril zavezanost Francije svojim zaveznikom in civilnemu prebivalstvu,« je francosko zunanje ministrstvo zapisalo v objavi na omrežju X.

38-letni Sejourne je položaj zunanjega ministra od Catherine Colonna prevzel v petek v okviru delnega preoblikovanja francoske vlade. V nasprotju z nekdanjo ministrico nima izkušenj v vlogi poklicnega diplomata.

Doslej je bil generalni sekretar stranke Preporod francoskega predsednika Emmanuela Macrona, pred tem pa tudi njegov svetovalec. Poleg tega je do imenovanja na ministrski položaj opravljal tudi funkcijo vodje liberalne politične skupine Renew Europe v Evropskem parlamentu.

Ko je uradno prevzel položaj, je Sejourne nemudoma obljubil nadaljnjo močno podporo Ukrajini. »Pomagati Ukrajini pomeni zagotoviti zmago demokracije,« je dejal. Francija je glede na podatke v novembra objavljenem poročilu parlamenta Ukrajini doslej namenila za 3,2 milijarde evrov vojaške pomoči.

Ukrainian civilians take part in the final exercise of a five-day basic military training, amid Russia's attack on Ukraine, near Kyiv, Ukraine, January 12, 2024. REUTERS/Alina Smutko TPX IMAGES OF THE DAY Foto Alina Smutko Reuters

Rusija nad Ukrajino izvedla več deset zračnih napadov

Rusija je ponoči izvedla več deset zračnih napadov na Ukrajino, približno polovico pa so jih ukrajinske sile prestregle. V Moskvi so medtem zatrdili, da so ruske sile napadle več objektov za proizvodnjo streliva in brezpilotnih letalnikov v Ukrajini in uničile vse načrtovane cilje. Z ruskega obrambnega ministrstva so danes sporočili, da so ruske oborožene sile davi izvedle skupinski napad na objekte ukrajinskega vojaško-industrijskega kompleksa, kjer proizvajajo strelivo in brezpilotne letalnike. Dodali so, da so zadeli vse načrtovane cilje.

Ukrajinske letalske sile so medtem sporočile, da so zabeležile 40 ruskih zračnih napadov in uničile osem raket. Rusija je napade po njihovih navedbah izvedla s širokim spektrom orožja, vključno z manevrirnimi, balističnimi in protiletalskimi raketami ter brezpilotnimi letalniki.

Dodali so, da več kot 20 napadov ni doseglo svojih ciljev. Tiskovni predstavnik ukrajinskih sil Jurij Ignat je kasneje pojasnil, da so številne rakete padle na polja, nekatere so eksplodirale v zraku, nekatere pa je ukrajinska obramba onesposobila s sredstvi za elektronsko bojevanje.

O smrtnih žrtvah ukrajinske oblasti doslej niso poročale. V raketnem napadu v severovzhodni regiji Sumi je bil po njihovih navedbah ranjen en civilist, poškodovanih pa je bilo 26 stavb. V osrednji regiji Poltava je raketa padla na dvorišče stanovanjske hiše, vendar ni eksplodirala. Zaradi povečane nevarnosti je svoje sisteme zračne obrambe za kratek čas aktivirala ukrajinska soseda Poljska.