Novinarjem zaradi sodelovanja z Navalnim pet let in pol zapora

Moskovsko sodišče je štiri ruske novinarje – Antonino Favorsko, Konstantina Gabova, Sergeja Karelina in Artjoma Krigerja – spoznalo za krive ekstremizma zaradi domnevnega sodelovanja s Fundacijo za boj proti korupciji (FBK) Alekseja Navalnega. Kot poročajo tuje tiskovne agencije in mediji, je vsakemu izrečena kazen pet let in pol zapora. Sodba, izrečena na sojenju za zaprtimi vrati, po mnenju številnih opazovalcev predstavlja nov hud udarec za neodvisne medije v Rusiji in nadaljevanje obsežnega zatiranja kritičnih glasov, ki se je okrepilo po začetku invazije na Ukrajino.

16. februarja je minilo prvo leto od smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega v kazenski koloniji na skrajnem severu Rusije. Okoliščine njegove smrti uradno ostajajo nejasne, čeprav njegova družina in podporniki za smrt krivijo Kremelj, spominjajoč na njegovo preteklo zastrupitev in nečloveške razmere v zaporu po vrnitvi v Rusijo. Obletnico so zaznamovali spominski dogodki po svetu, medtem ko se v Rusiji nadaljuje zatiranje opozicije; protikorupcijska organizacija Navalnega ostaja prepovedana, številni sodelavci pa so v izgnanstvu ali zaporu. Tragičnost njegove usode je še poudarilo razkritje, da so v času smrti potekala pogajanja o izmenjavi zapornikov, ki bi ga lahko rešila. Njegov boj proti režimu Vladimirja Putina iz izgnanstva nadaljuje vdova Julija Navalna, proti kateri so ruske oblasti prav tako izdale nalog za prijetje.

Obletnico njegove smrti so zaznamovali spominski dogodki po svetu, medtem ko se v Rusiji nadaljuje zatiranje opozicije. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Vsi štirje obsojeni novinarji so ves čas postopka vztrajali pri nedolžnosti in trdili, da jih preganjajo izključno zaradi opravljanja novinarskega dela. Njihovi odvetniki so poudarjali, da novinarji niso delali za Fundacijo za boj proti korupciji, temveč so zgolj poročali o njenih aktivnostih. Kljub temu jih je sodišče spoznalo za krive sodelovanja v organizaciji, ki so jo ruske oblasti leta 2021 politično motivirano označile za »ekstremistično« in prepovedale. Favorska in Kriger sta sicer delala za neodvisni medij SotaVision, Gabov je sodeloval z Reutersom in DW, Karelin pa z AP in DW, navajajo tuji mediji.

V Rusiji je »neodvisno novinarstvo izenačeno z ekstremizmom«

Po poročanju Euronews je Favorska že pred tem dejala, da jo preganjajo zaradi zgodbe o zlorabah Navalnega v zaporu ter zaradi pomoči pri organizaciji njegovega pogreba. Tudi sklepne besede obtoženih, ki jih je uspelo objaviti neodvisnemu časniku Novaja Gazeta, kažejo na kljubovanje in kritiko sistema. Konstantin Gabov je tako zapisal, da so obtožbe neutemeljene: »Popolnoma razumem (...), v kakšni državi živim. (...) Neodvisno novinarstvo je izenačeno z ekstremizmom.«

16. februarja je minilo prvo leto od smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega v kazenski koloniji na skrajnem severu Rusije. FOTO: AFP

Sergej Karelin je pojasnil, da je intervjuje za kanal sodelavcev Navalnega snemal zaradi preživljanja družine in poudaril, da sam kanal ni bil prepovedan. »Obžalovati morajo kriminalci (...). Jaz pa sem v zaporu zaradi svojega dela (...), zaradi ljubezni do svoje družine in države,« je zapisal Karelin v čustvenem nagovoru, ki ga povzema AP. Artjom Kriger pa je v izjavi, ki jo je objavila SotaVision, dejal, da so ga zaprli zaradi vestnega opravljanja poklica, in dodal: »Ne obupajte, ljudje, prej ali slej se bo končalo in tisti, ki so izrekli sodbo, bodo šli za zapahe.«

Obsodba četverice je del širšega konteksta zatiranja kritičnih glasov v Rusiji, kjer so tarče opozicijski politiki, novinarji, aktivisti in državljani. Na stotine jih je zaprtih, na tisoče jih je zbežalo. Oblasti so že pred tem udarile po sodelavcih Navalnega: januarja letos so bili na zaporne kazni obsojeni trije njegovi odvetniki, julija lani pa je bil izdan nalog za prijetje vdove Julije Navalne, piše CBS. Zaporno kazen prestaja tudi stric obsojenega novinarja Artjoma Krigerja.

DW pri tem poroča o nečloveških razmerah, ki sta jih v pismih iz moskovskega zapora Matroška tišina opisovala Gabov in Karelin: prenatrpane celice, spanje na tleh, stenice in zatohlo ozračje. Odvetnica Karelina je takšne razmere označila za mučenje.

Odzivi in posledice

Podporniki so po izreku sodbe v sodni dvorani obsojene pozdravili z aplavzom, sta poročala AP in Euronews. Odvetniki so napovedali pritožbo, sodbo pa označili za nezakonito in nepravično. Ruska organizacija za človekove pravice Memorial je vse štiri razglasila za politične zapornike, ki jih je v Rusiji po njihovih ocenah že več kot 900.

Vsi štirje obsojeni novinarji so ves čas postopka vztrajali pri nedolžnosti in trdili, da jih preganjajo izključno zaradi opravljanja novinarskega dela. FOTO: AFP

Obsodbo je ostro obsodil tudi generalni direktor nemškega časopisa Deutsche Welle Peter Limbourg, ki je dejal, da Rusija »z vso silo dokazuje, da je država, ki ne spoštuje vladavine prava« in da obsojenim novinarjem ter njihovim družinam izrekajo polno solidarnost, njegovo izjavo citira medijska hiša DW. Spomnili so še, da so bili sami v Rusiji prepovedani že februarja 2022 in da država na lestvici svobode medijev zaseda porazno 162. mesto med 180 državami.