Evropa pod pritiskom, da pošlje več pomoči Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Da bi nadomestile izpad ameriške pomoči Ukrajini, bodo morale države EU zagotoviti več vojaške opreme za obrambo napadene države in finančnih sredstev za njeno delovanje. Znamenj, da bi Rusija lahko bila pripravljena na premirje in pozneje na trajni mir, ni.

Kratkoročno naj bi evropske države Ukrajini zagotovile predvsem več oborožitve za zračno obrambo in topniške granate. Cilj zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas je, da bi Ukrajina dobila dva milijona granat kalibra 155 milimetrov. Glede tega načrta, vrednega pet milijard evrov, ima široko podporo držav članic. Prvotni cilj Kaje Kallas je bil, da bi EU zagotovila 20 milijard evrov.

Po novih podatkih Inštituta za svetovno gospodarstvo (IfW) iz Kiela je Evropa do konca februarja zagotovila vojaško, humanitarno in finančno pomoč v vrednosti 138 milijard evrov. To je za 23 milijard več kot ZDA. Na področju vojaške pomoči so ZDA še naprej v prednosti. Po oceni IfW bi predvsem največje evropske države (Francija, Italija, Nemčija, Španija in Združeno kraljestvo) morale povečevati pomoč Ukrajini, če bo Trump trajno prekinil ameriške dobave.

Z deležem celotne bilateralne vojaške in druge pomoči v višini 0,15 odstotka BDP je Slovenija sicer na robu spodnje tretjine držav EU.