Spregovorila sta prva ujeta Kitajca, ki sta se borila v ruski vojski

Kitajska državljana, ki so ju ukrajinske sile zajele med boji na strani ruske vojske v Donecku, sta na tiskovni konferenci v Kijevu spregovorila o svoji poti v vojno, ki se je začela z zavajajočimi spletnimi oglasi in obljubami, končala pa z razočaranjem in ujetništvom. Gre za prva potrjena kitajska ujetnika, ki sta se borila za Rusijo na ukrajinskih tleh, njuni zgodbi pa prikažeta metode novačenja tujcev in razmere v ruskih vrstah, poročajo Business Insider, Kyiv Independent in Telegraph.

Štiriintridesetletni Wang Guangjun je povedal, da je na Kitajskem delal kot rehabilitacijski terapevt, a je zaradi gospodarskih težav po pandemiji izgubil službo. Med iskanjem dela je na douyinu, kitajski različici tiktoka, naletel na »bleščeče in zanimive« promocijske videoposnetke ruske vojske. »Ker je na Kitajskem status vojaka zelo visok, vsak moški sanja o uspehu na tem področju,« je dejal Wang po poročanju Business Insiderja. »Ko vidiš takšno priložnost, v srcu začutiš vznemirjenje.«

Posebej ga je pritegnil oglas, ki je obljubljal delo rehabilitacijskega terapevta za ranjene ruske vojake v Moskvi, z zagotovilom, da ne bo vključevalo bojevanja proti Ukrajini, navaja Business Insider. Obljubljali so mu tudi visoko plačo, od 200.000 do 250.000 rubljev (približno 2100 do 3200 evrov) na mesec, kritje potnih stroškov in pomoč pri dokumentih, dodaja Kyiv Independent.

Vendar so se obljube hitro razblinile. »Ko sem prispel v Moskvo (...), so mi rekli enako. A ko sem jim sledil v rekrutacijsko pisarno, podpisal pogodbo in odšel v vadbeni center, nisem imel več nadzora nad situacijo,« je dejal Wang. Rusi so mu menda kasneje celo vzeli bančno kartico in telefon, poroča Kyiv Independent. Po nekaj dneh urjenja v Moskvi so ga poslali v Kazan in Rostov na Donu, v začetku aprila pa na fronto v severni Doneck, kjer so ga po domnevno le treh dneh zajeli Ukrajinci.

Oglas je Kitajcu obljubljal tudi visoko plačo, od 200.000 do 250.000 rubljev (približno 2100 do 3200 evrov) na mesec, kritje potnih stroškov in pomoč pri dokumentih. FOTO: Alexander Nemenov/AFP

Wang je opisal tudi dramatične trenutke po zajetju. Kot navaja Kyiv Independent, trdi, da so ga Rusi med obstreljevanjem, ko se je skrival v zaklonišču z ukrajinskim vojakom, ki ga je zajel, napadli s »plinom v razpršilu« (kemičnim orožjem). Ukrajinski vojak mu je menda pomagal preživeti napad. »Ukrajinski vojaki so nas varovali in ves čas dobro ravnali z nami,« je dodal Wang. Trdil je, da v kratkem času na fronti ni ubil nobenega ukrajinskega vojaka.

Od turista do vojaka v jarkih

Sedemindvajsetletni Zhang Renbo pa je imel drugačno pot. Po poročanju Kyiv Independenta prihaja iz premožne družine in je v Šanghaju delal kot gasilec in reševalec. Decembra lani je pripotoval v Rusijo kot turist. Med počitnicami je želel »zaslužiti nekaj denarja«, sprva so mu ponudili delo v gradbeništvu, a se je kasneje izkazalo, da gre za vojaško službo, poroča Business Insider. Telegraph navaja, da so mu menda ponujali kar dva milijona rubljev (več kot 21.000 evrov).

»Kitajski državni mediji vedno poudarjajo naše prijateljstvo z Rusijo, zato smo jim vedno zaupali. Zaradi tega zaupanja smo bili morda izkoriščeni,« je dejal Zhang za Business Insider. V začetku januarja so ga poslali v Rostov, kjer se je uril približno šest dni, nato pa v Doneck. Po lastnih besedah je preživel približno mesec dni v jarkih, preden so ga konec marca skupaj z drugima dvema vojakoma poslali v napad, med katerim so bili zajeti. Tudi on trdi, da do zajetja ni videl nobenega ukrajinskega vojaka, navaja Kyiv Independent.

Razmere v ruski vojski in sporočilo domovini

Oba ujetnika sta poudarila, da nista povezana s kitajsko vlado ali vojsko in da sta pogodbo z rusko vojsko podpisala prostovoljno. Kritizirala sta razmere v ruskih vrstah. Poveljniki so jim ukaze dajali s kretnjami, nadzor v centrih za urjenje pa je bil po Wangovih besedah zelo strog, zato je bilo težko pobegniti, piše Kyiv Independent.

Opisala sta tudi slabe življenjske pogoje, kot sta pomanjkanje vode in elektrike. Wang se spominja, kako so po delu do zgodnjih jutranjih ur dobili le »pest surovega riža«, navaja Telegraph, kar spominja na pritožbe severnokorejskih vojakov v ruskih vrstah. Wang je še omenil, da je bil v taborišču skupaj z borci drugih narodnosti, domnevno iz Srednje Azije, Gane in Iraka, dodaja Kyiv Independent.

Kitajca sta opisala slabe življenjske pogoje, kot sta pomanjkanje vode in elektrike. FOTO: Reuters

Na tiskovni konferenci sta oba Kitajca posvarila svoje rojake pred vstopom v vojno na strani Rusije. »Tistim (kitajskim) državljanom, ki želijo sodelovati v vojni, želiva sporočiti, naj tega ne storijo,« je dejal Wang. »Vse, kar smo slišali od Rusov, je bila laž. Izkazalo se je, da Rusija ni tako močna in Ukrajina ni tako šibka. Zato je bolje sploh ne sodelovati v vojni.«

Oba sta izrazila željo po vrnitvi na Kitajsko, ne v Rusijo, čeprav se zavedata, da ju doma verjetno čaka kazen zaradi sodelovanja v tuji vojski, saj kitajska zakonodaja to prepoveduje. »Razumem, da je kazen mogoča, in pripravljen sem nanjo. A vseeno se želim vrniti domov k družini,« je dejal Zhang po navedbah Kyiv Independenta. Wang pa je dodal: »Prava vojna je popolnoma drugačna od tistega, kar vidimo v filmih (...) Žal mi je le ene stvari – rad bi se opravičil staršem.«

»Izkazalo se je, da Rusija ni tako močna in Ukrajina ni tako šibka.« FOTO: Alexandr Demyanchuk/AFP

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred kratkim izjavil, da se po ocenah Kijeva na ruski strani bori več sto (po nekaterih podatkih vsaj 155) kitajskih državljanov, kar je Peking označil za »neodgovorno« trditev in poudaril, da svoje državljane poziva, naj se izogibajo konfliktnim območjem. Kitajska vztraja pri nevtralnosti, vendar pošiljke blaga dvojne rabe Rusiji o tej trditvi vzbujajo dvom postavljajo pod vprašaj.

Ukrajinska varnostna služba je sporočila, da sta oba ujetnika prestala začetna zaslišanja in sta zdaj v Kijevu obravnavana kot vojna ujetnika.