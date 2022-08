Na območju največje nuklearke na svetu spopadi in referendum

Ruske oblasti so danes ukrajinske sile obtožile obstreljevanja jedrske elektrarne v Zaporožju in posvarile pred morebitnimi katastrofalnimi posledicami za Evropo. Kijev, ki je Moskvo prav tako obtožil več napadov na elektrarno, pa je pozval k vzpostavitvi demilitariziranega območja v njeni okolici.

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je ukrajinska vojska poškodovala daljnovod pri elektrarni v Zaporožju, ki okoliške kraje in regije oskrbuje z elektriko. V elektrarni se je menda zgodil električni udar, zaradi česar se je začel širiti dim, a ga je gasilcem že uspelo zaustaviti. V zadnjih dneh je večkrat prišlo do obstreljevanja elektrarne, v katerem je bilo poškodovanih več objektov, zaustaviti pa so morali tudi enega od reaktorjev.

V luči tega je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov opozoril, da je ukrajinsko obstreljevanje območja jedrske elektrarne potencialno izjemno nevarno dejanje, ki lahko privede do katastrofalnih posledic – ne le za širšo okolico, temveč za vso Evropo. Pri tem je zaveznike Ukrajine pozval, naj uporabijo svoj vpliv in preprečijo nadaljevanje takšnega obstreljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nevarnost za vso Evropo

Moskva in Kijev se sicer medsebojno obtožujeta za nedavne napade na elektrarno v Zaporožju, zaradi katerih je Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) že opozorila na »zelo realno nevarnost jedrske katastrofe«. Tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes obsodil napade in pozval, naj se mednarodnim inšpektorjem omogoči dostop do nuklearke v Zaporožju.

Vodja ukrajinske jedrske agencije Energoatom Petro Kotin pa je zahteval napotitev skupine mirovnikov v Zaporožje, umik ruskih sil in vzpostavitev demilitariziranega območja na širšem območju v okolici elektrarne, poroča Reuters. Kotin je v izjavi dejal, da je Rusija v Zaporožju namestila približno 500 ruskih vojakov in 50 kosov vojaške opreme ter da so se razmere v elektrarni v zadnjih dneh poslabšale. »Samo dejstvo, da so vojaki tam, predstavlja največjo nevarnost za nesrečo ali celo za jedrsko katastrofo,« je dodal.

Že pred dvema tednoma je ruska stran sporočila, da so ukrajinske sile dvakrat obstreljevale objekt elektrarne in da so se katastrofi izognili povsem po sreči. Kijev takrat napada na nuklearko ni zanikal, je pa obtožil Rusijo, da v objektu shranjuje orožje.

Nuklearka v Zaporožju je s šestimi reaktorji največja v Evropi in deseta največja na svetu. Ruska vojska je nadzor nad njo prevzela že marca. Prejšnji mesec je obisk elektrarne napovedal prvi mož Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi, čemur pa Kijev odločno nasprotuje, vsaj dokler je nuklearka pod nadzorom ruskih sil.

Referendum o priključitvi Rusiji

Vodja proruske lokalne uprave v ukrajinski regiji Zaporožje Jevgenij Balicki je danes podpisal odredbo za izvedbo referenduma o priključitvi te regije Rusiji. »Podpisal sem odredbo osrednji volilni komisiji, da začne priprave na referendum o priključitvi regije Zaporožje k Rusiji,« je po poročanju ruske državne tiskovne agencije Tass na forumu Skupaj smo z Rusijo dejal Balicki.

Odlok o izvedbi referenduma je prebral član glavnega sveta vojaško-civilne uprave regije Vladimir Rogov. Pred tem je poudaril, da so prebivalci Zaporožja in Rusije en narod. »Mi, udeleženci foruma, izjavljamo, da svojo prihodnost gradimo na tem, da bomo skupaj z Rusijo. Prišel je čas za ponovno vzpostavitev zgodovinske pravičnosti. Prepričani smo, da bo regija Zaporožje kot članica Rusije zaščitena pred kakršnimi koli posegi,« je Rogov po navedbah agencije Tass med drugim prebral iz resolucije.