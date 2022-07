Nuklearke kot rešilna bilka za plinsko krizo

V nadaljevanju preberite:

Nadaljevanje obratovanja ­jedrskih elektrarn, predvidenih za zaprtje, predvsem v Nemčiji, bi lahko zmanjšalo energetske težave v Evropi, povezane z nevarnostjo ruskega zaprtja dobav plina in njegovim pomanjkanjem. Več plina iz drugih virov in zalog, ki so porabljene za elektriko, bi namreč ostalo za gospodinjstva in industrijo. V Bruslju se načeloma nočejo vpletati v odločitve držav, katero energijo bodo porabljale. Tako imenovana »energetska mešanica« je v njihovi pristojnosti.