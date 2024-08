Ob izgredih v Veliki Britaniji aretirali več kot 90 ljudi

Ob novih nemirih in izgredih desničarskih skrajnežev, ki so po Združenem kraljestvu izbruhnili po ponedeljkovem napadu z nožem na severozahodu Anglije, je policija v soboto in ponoči aretirala več kot 90 ljudi. Premier Keir Starmer je v soboto poudaril, da vlada podpira policijo pri »ukrepanju proti skrajnežem«.

Do nemirov je v soboto zvečer prišlo v Hullu, Liverpoolu, Bristolu, Manchestru, Stoke-on-Trentu, Blackpoolu in Belfastu. Ponekod so izgredniki metali rakete in steklenice, plenili po trgovinah in se spopadali s policijo, poročata britanski BBC in nemška tiskovna agencija dpa.

V Liverpoolu se je zbralo približno tisoč ljudi, ki so protestirali proti priseljencem in vzklikali islamofobne žaljivke. Soočili so se tako s policijo kot aktivisti, ki so protestirali proti skrajni desnici in širjenju sovraštva do migrantov.

Policisti s psi so se trudili razdvojiti obe strani, protestniki pa so v policiste metali opeke, steklenice in bakle, eden od policistov je dobil udarec v glavo s stolom, drugega so brcnili in vrgli z motorja.

Drugod po državi so prav tako potekale manjše demonstracije, ki pa se niso sprevrgle v nasilje. V nekaterih krajih so se izgredi nadaljevali tudi ponoči, danes pa pričakujejo nova zborovanja, vendar ne tako številčna kot v soboto.

O dogajanju je v soboto razpravljala tudi britanska vlada. Premier Keir Starmer je dejal, da ima policija njegovo polno podporo pri ukrepanju proti »skrajnežem, ki skušajo sejati sovraštvo z ustrahovanjem skupnosti«, notranja ministrica Yvette Cooper pa je poudarila, da »kriminalno nasilje in nered ne spadata na britanske ulice«.

Protestom in izgredom je botroval ponedeljkov napad z nožem v obmorskem mestu Southport, v katerem so bile ubite tri deklice, več otrok je bilo ranjenih. Policija ocenjuje, da so bile povod za izgrede dezinformacije na družbenih omrežjih, da je napadalec islamist.