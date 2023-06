Ob ogledu razbitin Titanika izginila podmornica

V Atlantskem oceanu je izginila podmornica, ki je prevažala turiste na ogledat potopljenih ostankov ladje Titanik. Bostonska obalna straža je v danes za BBC potrdila, da poteka iskalna akcija. Ni še znano, koliko ljudi je bilo na krovu podmornice, ko je izginila.

Izleti do razbitin stanejo več deset tisoč dolarjev. Potop do dna, kjer leži Titanik, naj bi trajal približno osem ur. Ladijska razbitina leži na dnu Atlantika na globini 3800 metrov. Od obale Nove Fundlandije v Kanadi je oddaljena približno 600 km.

Največja ladja svojega časa je leta 1912, na prvi plovbi iz Southamptona v New York trčila v ledeno goro in potonila pri čemer je umrlo več kot 1500 potnikov in članov posadke. Razbitine ladje so odkrili šele leta 1985.