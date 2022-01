Obeta se sprememba pravil odrejanja karanten ob tveganem stiku

07.25 Španija bo ponudila četrti odmerek ranljivim

Španija daje na voljo četrti odmerek cepiva proti covidu-19 ranljivim državljanom, vključno s tistimi z rakom, ki so jim presadili organe ali so na dializi, je v četrtek sporočilo zdravstveno ministrstvo, navaja britanski Guardian. Ministrstvo je sporočilo, da bodo četrti odmerek dali pet mesecev po tretjem odmerku. Za celotno populacijo bo od zdaj naprej na voljo tretji oziroma poživitveni odmerek za osebe, stare 18 let in več, namesto prejšnje starostne meje 40 let, in pet mesecev po drugem odmerku, ne šest mesecev, kot je veljalo prej. V Španiji se je do danes cepilo že 90,5 odstotka populacije, stare 12 let in več.

7.00 WHO je odobrila dve novi zdravljenji covida-19

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v petek odobrila dve novi zdravljenji proti covidu-19, s čimer je povečala skupino »pripomočkov« skupaj s cepivi za preprečevanje hude bolezni in smrti zaradi virusa. Strokovnjaki WHO so v svojem priporočilu v British Medical Journalu (BMJ) povedali, povzema Guardian, da je zdravilo za artritis – baricitinib, ki se uporablja s kortikosteroidi za zdravljenje hudih ali kritičnih bolnikov s covidom, povečalo stopnjo preživetja in zmanjšalo potrebo po zdravljenju na ventilatorjih, poroča AFP. Strokovnjaki so priporočali tudi zdravljenje s sintetičnimi protitelesi sotrovimab za ljudi z neresnim covidom z največjim tveganjem za hospitalizacijo, kot so starejši, ljudje z imunsko pomanjkljivostjo ali kroničnimi boleznimi, denimo sladkorno boleznijo. Koristi sotrovimaba za ljudi, ki jim ne grozi hospitalizacija, so se šteli za nepomembne in WHO je dejala, da je njegova učinkovitost proti novim različicam, kot je omikron, »še vedno negotova«. Samo tri druga zdravljenja za covid-19 so prejela odobritev WHO, začenši s kortikosteroidi za hudo bolne septembra 2020.

05.00 Obeta se sprememba pravil odrejenih karanten ob tveganem stiku

Vlada bo predvidoma danes obravnavala spremembe odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, je v četrtek napovedal minister za zdravje Janez Poklukar. Kot je dejal, bodo novosti najverjetneje začele veljati v prihodnjem tednu, javnosti pa naj bi jih skupaj z epidemiologi predstavili že danes.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot je namignil Poklukar, bi se spremembe lahko nanašale na odrejanje karanten v šolstvu. Na vprašanje glede možnosti zapiranja šol zaradi pospešenega širjenja koronavirusa je v četrtek ob obisku cepilne točke v Laškem namreč odgovoril, da bodo šole, če bo treba zapirati družbo, gotovo na vrsti zadnje. Sam pa verjame, da bo k nadaljnjemu delovanju šol prispevala tudi današnja sprememba na področju karanten.

00.30 Janša znova pred preiskovalno komisijo o vladnih ukrepih za obvladovanje epidemije

Preiskovalna komisija, ki na zahtevo opozicije preiskuje z epidemijo covida-19 povezane vladne ukrepe od nastopa aktualne vlade do marca letos, danes znova pričakuje predsednika vlade Janeza Janšo. Na zaslišanje je vabljen tudi eden izmed lastnikov podjetja Majbert Pharm Klemen Nicoletti. Janša je na nekatera vprašanja komisije, ki jo vodi Robert Pavšič (LMŠ), odgovarjal že oktobra in novembra, ko je med drugim pojasnjeval delo njegove vlade in sprejemanje odločitev o hitrem testiranju na novi koronavirus. Zaslišanje premiera, udeležbo katerega so za STA potrdili v njegovem kabinetu, pa bodo nadaljevali danes.