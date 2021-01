Objem savdskega in katarskega vladarja

V prispevku preberite:



Najprej sta si previdno podala roki. Potem pa sta si katarski emir šejk Tamin bin Hamid al Tani in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman kljub zaščitnim ukrepom, povezanim s koronavirusom, na letališču v Al Uli na severozahodu Savdske Arabije padla v tesen, dolg objem. Tako se je ob začetku vrha šestih zalivskih držav, članic Sveta za zalivsko sodelovanje (GCC), simbolno končal tri in pol leta trajajoč konflikt med savdskim in katarskim dvorom.