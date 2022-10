Obračun socialdemokracije s politiko do Rusije

V nadaljevanju preberite:

Nemška socialdemokratska stranka obračunava s svojo preteklo politiko do Rusije. Njen predsednik Lars Klingbeil je celotno politiko zbliževanja z Rusijo po koncu hladne vojne ocenil kot napačno. V stranki bodo do programskega kongresa prihodnje leto začrtali novo politiko do Rusije. Normalizacije odnosov ne bo, je dejal Klingbeil.