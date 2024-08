Obrambni sekretar preklical dogovor z načrtovalci napadov 11. septembra

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je v petek preklical dogovor, ki so ga obtoženi načrtovanja terorističnih napadov v ZDA 11. septembra 2001 dosegli s tožilstvom in predvideva priznanje krivde v zameno za izogib smrtni kazni, poročajo tuje tiskovne agencije.

V skladu z dogovorom, doseženim v sredo, so obtoženi priznali krivdo po vseh točkah obtožnice, vključno z umorom skoraj 3000 ljudi. Tožilstvo je v zameno umaknilo zahtevo za smrtno kazen. Družine svojcev žrtev so bile do dogovora kritične, ostro so se odzvali tudi republikanci.

Austin je v petek v memorandumu še sporočil, da preklicuje pooblastila odgovornim za sklenitev dogovora. »Glede na pomembnost odločitve sem ugotovil, da moram odgovornost za takšno odločitev prevzeti sam kot nadrejeni,« je zapisal.

Austin v memorandumu omenja pet obtoženih, s katerim naj bi bil sklenjen dogovor, medtem ko je Pentagon v sredo v svojem sporočilu navajal tri – Halida Šejka Mohameda, Valida Mohameda Saliha Mubaraka Bin Ataša in Mustafo Ahmeda Adama al Havsavija. Austin omenja še Ramzija bin al Šiba in Alija Abdula Aziza Alija. Vsi so že desetletja v priporu v ameriškem vojaškem oporišču Guantanamo na Kubi brez sojenja.

Obtožnica jih bremeni zagotavljanja usposabljanja, finančne podpore in druge pomoči teroristom, ki so 11. septembra 2001 ugrabili potniška letala in se z njimi zaleteli v Svetovni trgovinski center in Pentagon ter strmoglavili na polje v Shanksvillu v Pensilvaniji. V napadih teroristične mreže Al Kaida, ki so sprožili ameriško vojno proti terorizmu ter invaziji na Afganistan in Irak, je v New Yorku, Virginiji in Pensilvaniji umrlo 2976 ljudi.

Halida Šejka Mohameda, ki velja za glavnega načrtovalca napada, so leta 2003 aretirali v Pakistanu, nato pa ga je zaslišala ameriška obveščevalna agencija CIA. Glede na poročilo ameriškega senata so ga med zaslišanji mučili. Leta 2006 so ga premestili v zapor Guantanamo, kjer naj bi mu sodili pred vojaškim sodiščem. Vendar se je proces proti njemu in številnim soobtožencem zavlekel za več let.