Obrazi novega antisemitizma

V nadaljevanju preberite:

Gibanje Življenja temnopoltih so pomembna je po smrti Georgea Floyda pod kolenom policista v Minneapolisu v veliki meri razblinilo vseameriško identiteto in izpostavilo predvsem tiste, ki so se videli kot podrejene. Najbrž je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo kdo spravil na jude in del ameriških kontroverz je, da to najglasneje počne temnopolti raper Kanye West. Morda se ne bo ustavilo le pri tem.