Obveščevalci več let sledili Navalnemu

Brez neposredne povezave med agenti in Navalnim

Agenti ruske obveščevalne službe FSB so ruskemu opozicijskemu politikusledili več let. V njegovi bližini so bili tudi sredi avgusta, ko je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok, je v preiskavi ugotovilo več medijskih organizacij iz ZDA, Rusije in Nemčije.Preiskovalna spletna stran Bellingcat, ameriška televizijska mreža CNN, ruski portal Insider in nemški časnik Spiegel so danes objavili skupno poročilo, v katerem so razkrili imena in fotografije moških, ki so del posebne podskupine FSB za živčne strupe. Sestavlja jo okoli 10 ljudi, med drugim zdravniki in toksikologi, na spletu poročata CNN in Bellingcat.»Ti operativci so bili v bližini opozicijskega aktivista v dneh in urah, ko je bil zastrupljen z vojaškim kemičnim orožjem,« navaja Bellingcat. Na podlagi sledenja telefonskim klicem in gibanja so ugotovili, da je eden ali več članov te podskupine Navalnemu v zadnjih štirih letih sledil na 37 potovanjih.Kot še piše preiskovalni portal, »mora ruska država dokazati nedolžno razlago« za zastrupitev. CNN poroča, da v Kremlju niso želeli komentirati teh ugotovitev, FSB pa se sploh ni odzval na prošnjo za komentar.Članek sicer ne vzpostavi neposredne povezave med Navalnim in agenti, ki so jih mediji razkrili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.Na poročanje medijev se je odzval tudi Navalni. »Vem, kdo me je želel ubiti. Vem, kje živijo. Vem, kje delajo. Poznam njihova prava imena. Poznam njihova lažna imena. Imam njihove fotografije,« je dejal v videu, objavljenem na svojem blogu.Oster kritik ruskega predsednikain borec proti korupciji je 20. avgusta nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo. Dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo.Nemška vlada trdi, da je bil 44-letnik zastrupljen z živčnim strupom novičok. To je oktobra potrdila tudi Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW).Navalni je prepričan, da je njegovo zastrupitev ukazal Putin. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident.