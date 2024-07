Od jutri kazenske carine za kitajske električne avtomobile

Evropska unija z jutrišnjim dnem vpeljuje začasne izravnalne carine za električne avtomobile iz Kitajske. V Bruslju so preiskavo uvedli lani jeseni.

Ugotovili so, »da ima vrednostna veriga akumulatorskih električnih vozil na Kitajskem koristi od nepoštenega subvencioniranja, ki grozi z gospodarsko škodo proizvajalcem teh vozil v EU«.

Dodatne dajatve (ob 10-odstotni carinski stopnji) bodo za BYD znašale 17,4, za Geely 19,9 in za Saic 37,6 odstotka. Za druge proizvajalce iz Kitajske, ki so sodelovali v preiskavi, a niso bili del vzorca, bodo znašale 20,8 odstotka. Za vse druge, ki niso sodelovali, bodo na ravni 37,6 odstotka.

V Bruslju so pojasnili, da so se v zadnjih tednih okrepila posvetovanja s kitajsko vlado. S stiki na tehnični ravni poskušajo doseči rešitev, skladno s pravili Svetovne trgovinske organizacije.

Začasne dajatve bodo trajale do štiri mesece. Do tega roka mora biti sprejeta končna odločitev z glasovanjem držav članic EU.

V EU o sicer ugotovili, da kitajski proizvajalci električnih avtomobilov prejemajo lokalne, pokrajinske in nacionalne subvencije v celotni verigi, od rudnikov surovin do pristanišč. Med drugim dobivajo litij in baterije po cenah, ki so nižje od tržnih. Veljajo tudi davčne izjeme.

Na muhi ukrepov Bruslja je tudi proizvajalec BYD. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Brez ukrepanja bi EU grozila neposredna izguba 2,5 milijona delovnih mest, posredno pa še 10,3 milijona.

V inštitutu za svetovno gospodarstvo iz Kiela v Nemčiji so skupaj s kolegi iz Avstrije ocenili, da bodo ukrepi znižali uvoz iz Kitajske za 42 odstotkov. Več pa bo prodaje vozil iz EU in uvoza iz tretjih držav. Cene v EU pa naj bi se zvišale za manj kot odstotek (po projekciji med 0,3 in 0,9 odstotka).