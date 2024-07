(KOMENTAR) Paradoks Evrope: mi njim električne avtomobile, oni nam prašiče

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko gledamo nogomet in ponosno vpijemo »Kdor ne skače, ni Slovenc«, je verjetno kdo opazil tudi pokrovitelje evropskega prvenstva. BYD, Hisense, Alipay. Zdi se, da ni nič narobe, da nam kitajska podjetja plačujejo igre. Ko pa pride do kruha, se očitno zatakne. Težko razumem tak odnos do tujih podjetij.

Pred dnevi sem se vrnil s svetovnega srečanja Trilateralne komisije. Precej dolgo je trajalo, da so Japonci popustili in sprejeli v članstvo tudi Kitajsko. Zaradi spoštovanja Chatham House Rule ne morem razkriti govorca, lahko pa povem, da je ugleden profesor povzel velik izziv, ki ga ima Zahod: »Živčni delujete.« Nadaljeval je: »Od včeraj, ko poslušam debato, je bila Kitajska omenjena najmanj 120-krat. Vedno, ko je kaj narobe na Zahodu, je kriva Kitajska.« Glede na slišano, ni zgrešil veliko. Ni bil najbolj diplomatski, ko je Evropi očital: »Zdi se, da je Evropa tako panična, da s tem ustavlja celo svoje kognitivno razmišljanje.«