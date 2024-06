Partijski sestanek o kapitalistični poti

V nadaljevanju preberite:

Okoli 370 članov politične elite, zbrane v centralnem komiteju (CK) Komunistične partije Kitajske, se bo 15. julija sestalo na 3. plenumu, na katerega se že zelo dolgo čaka. Včeraj so končno objavili datum, kar pomeni, da sta kitajski voditelj Xi Jinping in njegov tim ekonomskih strategov določila nadaljnjo pot, ki sta jo zdaj pripravljena predstaviti urbi et orbi.