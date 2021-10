Od leta 1950 v francoski Cerkvi 216.000 žrtev spolnih zlorab

Skoraj tretjina primerov zlorab je vključevala posilstvo

Jean-Marc Sauve na novinarski konferenci po razkritju poročila o zlorabah. FOTO: Thomas Coex/AFP

Poročilo o množičnem pojavu v Cerkvi, o katerem so desetletja molčali, je posebna preiskovalna komisija izdala danes. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Neodvisno komisijo je leta 2018 ustanovila Francoska katoliška cerkev kot odgovor na vrsto škandalov, ki so zatresli Cerkev v Franciji in drugod po svetu. Oblikovana je bila, potem ko je papež Frančišek sprejel ukrep, ki zavezuje vse, ki vedo za spolne zlorabe v Cerkvi, da o tem poročajo svojim nadrejenim.



Komisijo sestavlja 22 pravnih strokovnjakov, zdravnikov, zgodovinarjev, sociologov in teologov. Ko je začela delo, je vzpostavila telefonsko linijo za priče in nanjo že v nekaj mesecih prejela več tisoč sporočil.

Neodvisna preiskava domnevnih spolnih zlorab mladoletnikov, ki so jih zagrešili francoski duhovniki in drugi člani Katoliške cerkve, je od leta 1950 do 2020 odkrila približno 216.000 žrtev pedofilije. Poročilo razkriva, da so velika večina žrtev dečki, stari od deset do 13 let, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Poročilo o množičnem pojavu v Cerkvi, o katerem so desetletja molčali, je posebna preiskovalna komisija izdala danes. V njem ugotavlja, da se število žrtev zlorab otrok v obdobju sedmih desetletij povzpne na 330.000, če vključijo tudi zlorabe, za katere so odgovorni drugi člani Cerkve, kot so učitelji v katoliških šolah.Katoliška cerkev je okolje z najvišjo pojavnostjo pedofilije zunaj kroga družine in prijateljev, je še zapisano v poročilu. Skoraj tretjina primerov spolnih zlorab je vključevala posilstvo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.»Do začetka leta 2000 je Katoliška cerkev kazala globoko in celo kruto ravnodušnost do žrtev,« je na novinarski konferenci povedal vodja posebne preiskovalne komisije, ki je prav tako obsodil sistemsko prizadevanje Cerkve, da duhovščino zaščiti pred obtožbami.Francoska katoliška cerkev je po objavi poročila izrazila sram in žrtve prosila odpuščanja. Predsednik Francoske škofovske konference (CEF), nadškof, je izrazil »sram in grozo« nad ugotovitvami preiskovalne komisije. »Moja današnja želja je, da vsakogar od vas prosim odpuščanja,« je dejal.Ustanovitelj združenja žrtev Osvobojena besedaje ob objavi poročila Cerkev opozoril, da je za zločine finančno odgovorna. »Za vse te zločine morate plačati,« je opozoril Devaux.