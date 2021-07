Odkrili ostanke skoraj 200 trupel v bližini nekdanje katoliške šole

V bližini nekdanje šole v Britanski Kolumbiji so našli nove posmrtne ostanke, predvidevajo, da gre za nekdanje učence šole sv. Evgenija. Gre za novo odkritje množičnega grobišča, potem ko so konec maja našli ostanke trupel otrok iz nekdanjega katoliškega internata. Odkritje ostankov trupel otrok je po poročanju BBC povzročilo novo ogorčenje v javnosti, odzvali so se tudi nekateri politiki. Pojavljajo se pobude, naj Kanada odpove praznovanja v okviru praznika na današnji 1. julij.



Staroselski voditelji so izrazili pričakovanje, da bodo pristojni preiskali grobišče in ugotovili, kaj se je zgodilo. Prizor ob najdbi ostankov trupel je bil pretresljiv. »Človek nikoli ne more biti dovolj pripravljen na kaj takega,« je povedal Jason Louie iz plemena Kutenai. Prav ena od plemenskih skupnosti je s pomočjo napredne tehnologije odkrila grobišča v bližini nekdanje misijonske šole sv. Evgenija v bližini Cranbrooka v Britanski Kolumbiji. Nekatere ostanke so našli v plitvih grobovih.



Šolo svetega Evgenija je Katoliška cerkev upravljala od leta 1912 pa do zgodnjih 70. let prejšnjega stoletja. Internate je financirala kanadska vlada, vodile pa so jih verske oblasti, ki so poskušale prisilno asimilirati staroselsko mladino. Ker so ostanke trupel našli na nekdanjem pokopališču, bodo težko ugotovili, ali gre v resnici za nekdanje šolarje, ki so obiskovali šolo svetega Evgenija.



Svetovna javnost je postala pozorna na odkritja množičnih grobišč pred kratkim, ko so v Kamloopsu v Britanski Kolumbiji odkrili posmrtne ostanke 215 staroselskih otrok. Prejšnji teden so na lokaciji, kjer je stala druga šola, odkrili še 751 trupel, prav tako v večini staroselskih mladostnikov. Papež Frančišek je tedaj izrazil bolečino, opravičila za grozljive dogodke izpred več desetletij, h kateremu so ga številni pozivali, pa ni izrekel.



Najnovejša najdba se je zgodila na predvečer praznika, s katerim v Kanadi praznujejo pridružitev treh britanskih kolonij kanadski državi. Kanadski premier Justin Trudeau je po poročanju BBC včeraj poudaril, da so prebivalke in prebivalce vsa omenjena odkritja trupel prisilila k razmisleku o zgodovinskih krivicah, s katerimi so se bila prisiljena soočiti domorodna ljudstva v Kanadi. Premier je že maja jasno obljubil, da bo vlada »konkretno ukrepala«, in pozval katoliške sodržavljane, naj cerkvi jasno sporočijo, da pričakujejo tudi njeno polno sodelovanje. Kanadska vlada se je leta 2008 sicer uradno opravičila za dogajanje, ki ga je komisija kasneje imenovala kulturni genocid.

