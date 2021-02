Odpirati ali počakati na cepivo, to je vprašanje

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji se epidemiološka slika iz tedna v teden izboljšuje. V nekaterih delih države so okužbe že padle pod tisto mejo, ki jo je vlada postavila kot številko, pri kateri so okužbe pod nadzorom. A ker celotna država še ni tako daleč in ker obstaja velika bojazen pred angleško različico sars-cov2, kanclerka Angela Merkel opozarja pred prehitrim odpravljanjem omejitev.