Odprti Balkan in EU se ne izključujeta

V nadaljevanju preberite:

Črna gora je že toliko napredovala na evropski poti, da bi teoretično lahko postala članica Evropske unije v petih letih, meni Rosa Balfour, direktorica nevladne organizacije Carnegie Europe. Pri tem bodo ključno vlogo odigrale politične reforme in spremenjeni odnos EU do Balkana, je dejala Balfourjeva v komentarju razmer v državi po predsedniških volitvah, ki jih je dobil Jakov Milatović, in pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 11. junija.