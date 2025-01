Odšel je znameniti David Lynch, »oče« nepozabnega Twin Peaksa

Znameniti ameriški režiser David Lynch je umrl v 79. letu starosti, je danes sporočila njegova družina. Ameriški mediji so se od njega poslovili z velikimi besedami, da je bil eden tistih režiserjev, ki so jih kritiki hvalili in ga cenili tudi kot pisatelja, za katerega je bila značilna »temačna in nadrealistična umetniška vizija«. Ali kot piše Guardian: Rad je preiskoval bizarno, radikalno in eksperimentalno.

Vsestranski ustvarjalec se je med širšim občinstvom najbolj proslavil s televizijsko serijo Twin Peaks. Ljubitelji filmov se ga bodo spominjali tudi po mešanici psihološke groze in filma noir Modrem žametu, »filmu ekstatične srhljivosti«, kot so ga imenovali in po »črno komični romantični kriminalki« Divji v srcu ter Izgubljeni cesti.

Kot David Keith Lynch se je rodil leta 1946 v majhnem naselju Missoula v ameriški zvezni državi Montana. Njeno vzdušje je večkrat prenesel tudi v svoje filme. Preden se je v zgodnjih 70. letih posvetil filmu, je študiral likovno umetnost, ustvaril več umetniških del in se predstavil na več samostojnih razstavah.

Kultni sloves mu je leta 1977 prinesel film Eraserhead, komercialni in kritiški uspeh pa je nadaljeval s filmom Človek slon (1980), ki je bil nominiran za osem oskarjev.

V svoji skoraj šest desetletij trajajoči karieri je Lynch prejel številna priznanja, med drugim je leta 1990 na filmskem festivalu v Cannesu dobil zlato palmo za film Divji v srcu, leta 2006 je na beneškem filmskem festivalu prejel zlatega leva za življenjsko delo, leta 2019 pa tudi častnega oskarja. Skupina filmskih kritikov ga je po navedbah časnika The Guardian leta 2007 označila za enega najpomembnejših sodobnih filmskih ustvarjalcev.

Napisal je tudi kratko knjigo Meditacija ter se preizkusil v glasbi; izdal je nekaj singlov in albumov,

Novico o smrti je prek Facebooka sporočila njegova družina. »Ker ga ni več med nami, je v svetu nastala velika praznina,« so zapisali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lynch je lani avgusta razkril, da so mu po skoraj 70 letih kajenja diagnosticirali emfizem pljuč, kronično bolezen, ki vse bolj otežuje dihanje in da verjetno ne bo mogel več režirati. Novembra se je, poroča Guardian, znova razgovoril o svojih težavah z dihanjem. »Komaj hodim,« je rekel. »Kot da hodim s plastično vrečko okoli glave.«