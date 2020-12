8.17 Med pandemijo covida-19 na newyorškem Manhattnu odprli edino slovensko restavracijo

Nekatere restavracije na Manhattnu obratujejo v zmanjšanem obsegu. FOTO: Spencer Platt/Afp

Nekatere restavracije na Manhattnu obratujejo v zmanjšanem obsegu. FOTO: Spencer Platt/Afp

7.12 Število okužb in smrti v ZDA narašča

7.04 Odslej obvezno testiranje zaposlenih v zdravstvu in domovih za starejše

FOTO: Jure Eržen/Delo

Na zahodni strani newyorškega Manhattna ob aveniji Amsterdam že nekaj dni deluje prva slovenska restavracija v New Yorku z imenom Pekarna, ki jo je zasnoval inženir avstralskega rodu. Slovesne otvoritve še ni bilo, vendar pa Pekarna že obratuje. Pekarna je slovensko-ameriška restavracija, koktajl bar in prostor za dogodke na naslovu 594 Amsterdam Avenue. Kot navajajo na spletni strani, so trenutno v fazi "mehkega" odpiranja in obratujejo od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure ter v soboto in nedeljo od 10. do 21. ure.Jedilnik Pekarne je pozorno sestavljen in premišljeno združuje interpretacije klasične slovenske kuhinje s sezonsko novo ameriško kuhinjo, piše na spletni strani Pekarne. Glavni v kuhinji je mojster Kamal Hoyte, ki je doslej delal že v številnih newyorških restavracijah, kot sta Oceana in Daniel. Šefica za sladice je, ki jo Slovenci poznajo po nastopih v oddaji Master Chef Slovenia. Na jedilniku je med drugim juha matzo ball s tartufi, piščančji "šnicl burger" in cvetača s sezamovimi semeni, rozinami, čilijem in še čem. Na jedilniku je med drugim tudi slovenska jabolčna pita.V času pandemije koronavirusa se newyorške restavracije zapirajo, gostje slovenske pa si lahko kasneje spomladi in poleti obetajo tudi uživanje v hrani in koktajlih na vrtu. Pekarna ima dve nadstropji z glavno restavracijo, barom in tremi sobami za zasebne zabave ter vrt.Ameriški predsednikje v nedeljo tvitnil, da je z novim koronavirusom okužen njegov odvetnik. Število okužb in smrti zaradi covida-19 v ZDA še naprej hitro narašča. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do nedelje zvečer s koronavirusom v ZDA okužilo 14,7 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 283.000.V bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za starejše morajo od danes redno testirati zaposlene na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi. Ob pojavu okužbe v ustanovi morajo zaposlene testirati vsaj enkrat tedensko, v zdravstvenih zavodih le v organizacijski enoti z okužbo, v domovih za starejše pa med vsemi, ki tam delajo.Glede na odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja covida-19 pa ni treba testirati tistih zaposlenih, ki so že preboleli okužbo. V organizacijski enoti, kjer se okužba pojavi, morajo izvajati redno testiranje med zaposlenimi še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi. Medtem ko morajo v socialnih zavodih testiranje izvajati na ravni celotnega zavoda.Gre za testiranje z antigenskimi testi, katerih rezultat je znan bistveno hitreje kot ob testiranju z molekularnimi (PCR) testi. Država bo izvajalcem povrnila sredstva za izvajanje testov, pri čemer pa je ministrstvo za zdravje določilo višino povračila stroškov. Za PCR test bo iz proračuna kritih šest evrov za odvzem brisa ter 55 evrov za neposredno dokazovanje v laboratoriju. Za antigenske teste pa bodo krili tri evre za odvzem brisa in največ devet evrov za teste.Postopno redno testiranje se je med zaposlenimi v zdravstvu in domovih za starejše začelo že v preteklih tednih, od danes pa je skladno z odredbo obvezno. Minister za zdravjeje nedavno pojasnil, da so doslej z množičnim testiranjem zaposlenih v zdravstvenih ustanovah in domovi za starejše s hitrimi testi ugotovili do pet odstotkov okuženih.Glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje so med zaposlenimi v zdravstvu doslej potrdili že skoraj 7000 okužb. Z okužbami tako med zaposlenimi kot oskrbovanci se srečujejo tudi v številnih domovih za starejše. Ključnega pomena je, da se v domovih prepreči oz. zajezi okužba zlasti zato, ker so starejši zelo občutljivi na okužbo. Večina umrlih bolnikov s covidom-19 je prav iz domov.