Odštevanje dni za Ursulo von der Leyen

Po odločitvi vrha voditeljev držav članic o prihodnjih voditeljih EU se začenja odštevanje časa do odločanja evropskega parlamenta o potrditvi nemške krščanske demokratke Ursule von der Leyen za še en mandat v bruseljski palači Berlaymont. Pričakovano je, da bo odločanje na dnevnem redu že na prvem plenarnem zasedanju novega sklica parlament sredi julija.

Portugalski socialist António Costa bo vodenje evropskega sveta prevzel jeseni, ko se izteče mandat Belgijcu Charlesu Michelu. Nova zunanjepolitična predstavnica, estonska liberalka Kaja Kallas, ki bo zamenjala Katalonca Josepa Borrella, bo kot članica evropske komisije (EK) morala, tako kot kandidati za komisarje, še na zaslišanje v evropski parlament. Tudi izbira posebnega predstavnika za dialog Kosova in Srbije – kandidaturo za položaj je napovedal nekdanji predsednik Borut Pahor – bo njeno področje.

Ursula von der Leyen si prizadeva za čim širšo podporo. Giorgia Meloni si želi izbojevati čim več vpliva v Bruslju. Evropska desnica je vse bolj razdrobljena in neenotna.

Na vrhu je bil proti Ursuli von der Leyen le madžarski premier Viktor Orbán. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je vzdržala (je pa bila proti Costi in Kaji Kallas). Nezadovoljna je bila predvsem z načinom in vsebino izbire vodilnih kadrov. V razpravi strokovnjakov bruseljskega Evropskega političnega centra (EPC) po vrhu je analitik Fabian Zuleeg ocenil, da je predvsem želela pokazati domači javnosti, kako nasprotuje izbiri in da se je bojevala za Italijo. »Vpliv ni bil posebno velik,« je ocenil.

Očitni cilj Giorgie Meloni ni spodkopati Ursulo von der Leyen, temveč zagotoviti Italiji, ki ni v najboljšem gospodarskem in javnofinančnem položaju, večjo vlogo v Bruslju. V kuloarjih velja za gotovo, da bo Rim dobil enega od najmočnejših položajev v prihodnji evropski komisiji. Giorgia Meloni je sicer na čelu strankarske družine evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Ena od glavnih dilem je, ali bodo v tej skupini še vztrajali poslanci nacionalkonservativne poljske stranke Pravo in pravičnost.

Po eni od razlag se spogledujejo z novim desničarskim projektom bivšega češkega premiera Andreja Babiša in predsednika madžarske vlade Viktorja Orbána. Skupine evropskega parlamenta naj bi bile sestavljene teden dni pred prvim zasedanjem sredi julija. Kljub razdrobljenosti in številnim nesoglasjem med evropskimi desničarji bi se njihova moč lahko okrepila, če bi na francoskih parlamentarnih volitvah slavil Nacionalni zbor Marine Le Pen.

Premier Robert Golob je glede novega kadrovskega razreza v vodstvu EU izrazil prepričanje, da »bodo ti izkušeni politiki Evropsko unijo v teh nemirnih časih vodili z dosti treznosti, modrosti in tudi optimizma«.

Odprt prostor za politične kupčije

Za Ursulo von der Leyen bo v prihodnjih tednih najpomembneje, da si zagotovi dovolj podpore v poslanskih klopeh. Na papirju težav ne bi smelo biti, saj imajo tri politične skupine okoli sredine (EPP, socialisti in liberalni Renew) okoli 400 od okoli skupno 720 poslancev. Za izvolitev jih potrebuje 361. A glasovanje je tajno in ni gotovo, da bodo poslanci spoštovali strankarsko disciplino. Nemka je ponoči po vrhu napovedala, bodo z EPP, socialisti in liberalci vzpostavili skupno platformo.

Odprta bo še za druge. Pogovarjala se bo z drugimi strankami, nacionalnimi delegacijami in njihovimi člani. Tako bo tudi odgovarjala na njihove kritike. Pogoji za sodelovanje so, da so stranke proevropske, da podpirajo Ukrajino in zagovarjajo spoštovanje vladavine prava. Štirje evropski poslanci SDS, ki prihajajo iz EPP, družine, v kateri so skupaj z Ursulo von der Leyen, še niso nedvoumno povedali, kako bodo glasovali. Je pa podporo že napovedal evropski poslanec Nove Slovenije Matej Tonin.

Bazen za Nemko bi lahko bilo predvsem več kot 50 poslancev Zelenih. A težko bo z njim sklenila kakšen formalen sporazum, saj so v njeni skupini EPP začele prevladovati kritike zelene politike. Na drugi strani se ne more povezati s strankami iz ECR, denimo z Brati Italije Giorgie Meloni, saj bi tvegala izgubo podpore socialistov. Nemški kancler, socialdemokrat Olaf Scholz je prepričan, da bo njegova rojakinja izvoljena, saj »ima res dober ugled v evropskem parlamentu«.