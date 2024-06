Ursula von der Leyen vse bliže še enemu mandatu

Nemška krščanska demokratka Ursula von der Leyen je kandidatka za še en mandat na čelu evropske komisije, portugalski socialist António Costa bo predsednik evropskega sveta, estonska premierka Kaja Kallas iz liberalnega tabora bo postala visoka zunanjepolitična predstavnica EU.

To je razplet vrha EU, ki se je končal pred polnočjo. Takšna odločitev je bila povsem pričakovana, čeprav so iz dela evropske politike prihajale znamenja nezadovoljstva. Tarča kritik je bila predvsem Ursula von der Leyen, ki je bila, denimo, na muhi Viktorja Orbána in njegovih somišljenikov.

Nemški krščanski demokratki se obeta še en mandat na čelu evropske komisije, FOTO: John Thys/AFP

Madžarski premier je bila na vrhu proti njenemu imenovanju, a pri odločanju že tako ni zahtevano soglasje držav. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je pri glasovanju vzdržala. Slovenski premier Robert Golob je kandidaturo Nemke ves čas podpiral.

Odprta tudi za druge stranke

Ursula von der Leyen mora potrditi še evropski parlament, predvidoma že na plenarnem zasedanju julija v Strasbourgu. Pričakovano je, da bo dobila zadostno podporo evropskih poslancev. Svoje programske smernice še predstavila evropskemu parlamentu. Z EPP, socialisti in liberalci naj bi vzpostavili platformo, ki bo odprta še za druge, je napovedala.

Naslednica Josepa Borrella na položaju zunanjepolitičnega predstavnika EU Kaja Kallas je poudarila, da je položaj zunanjepolitične predstavnice »velika odgovornost v času geopolitičnih napetosti«. Estonska premierka je znana po ostrih stališčih do Rusije.