Von der Leyen še ni prepričala Janše

Predsednik SDS Janez Janša je pred vrhom politične družine EPP v Bruslju povedal, da imajo v njegovi stranki še vedno velike pomisleke glede kandidature nemške krščanske demokratske Ursule von der Leyen za še en mandat na čelu evropske komisije. Najprej bi se morali pogovoriti o programskih prednostnih nalogah in šele nato o delitvi funkcij, je prepričan.

Po Janševem mnenju je najpomembnejše, da se v EPP uskladijo o desetih vsebinskih točkah za prihodnost Evrope in nato okoli tega gradijo koalicijo. »Mi ne vidimo dobre prihodnosti EU in Slovenije znotraj EU, če se ponovi enaka koalicija kot v prejšnjem mandatu,« je dejal v Bruslju.

Glede predloga za predsednico evropske komisije je v njegovih očeh do dejanske odločitve v evropskem parlamentu »vse odprto«. Je pa opozoril, da je v EU položaj drugačen kot v državah, kjer delujejo vladajoči in opozicija. V evropskem parlamentu so večinske koalicije; če bi svet EU oziroma evropski svet delovala s koalicijami, bi lahko takšno delovanje lahko vodilo v razkroj EU, je povedal. »To pomeni, da so nekatere države v večini, ostale pa v opoziciji. EU bo razpadla, če bo sledila temu modelu,« je ocenil.

Za razumen zeleni prehod

Dejal je tudi, da evropska komisija ne bi smela biti političen organ, kot je postala v zadnjih dveh mandatih Jean-Clauda Junckerja in Ursule von der Leyen, temveč tehnična vlada EU. Glede na program EPP, ki je na mizi, pa je prepričana, »da Zeleni v tej koaliciji ne bodo videli svoje prihodnosti, ker ne gre več za nerazumno skakanje v prazen bazen, ampak za tako imenovani razumen zeleni prehod.«

Če bo koalicija enaka, pa je na vprašanje, ali bi SDS zapustila tudi EPP, odgovoril, da so na mizi vse opcije, »vendar je razmerje sil, pa tudi dinamika, kolikor jo poznamo takšna, da ni veliko možnosti, da bi enaka koalicija, kot je Evropo vodila deloma v napačno smer v prejšnjem mandatu, obstala tudi v tem mandatu«.

Janša ima tudi velike pomisleke o kandidatu za predsednika evropskega sveta Antóniu Costi. Nima pa težav s kandidaturo estonske premierke Kaja Kallas za zunanjepolitično predstavnico EU, pa podpira Maltežanko Roberto Metsola za še en mandat za predsednico evropskega parlamenta.