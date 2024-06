Vlada začela obravnavo kandidature Vesela za evropskega komisarja

Vlada je na današnji seji opravila razpravo in začela obravnavo predloga kandidature Tomaža Vesela za bodočega evropskega komisarja iz Slovenije. Predloga sicer še ni posredovala v DZ. Postopek bo lahko nadaljevala, ko bo od pristojnih institucij EU prejela poziv za posredovanje imena komisarskega kandidata, so sporočili iz premierovega kabineta.

V skladu z veljavno slovensko zakonodajo kandidata za evropskega komisarja predlaga vlada, predstavi pa se tudi delovnemu telesu DZ, pristojnemu za evropske zadeve, ki o njem glasuje in poda mnenje z obrazložitvijo.

A mnenje za vlado ni zavezujoče. Po prejemu mnenja in pred posredovanjem predloga kandidata pristojnim institucijam EU vlada o predlogu obvesti DZ. Komisarske kandidate pred imenovanjem čaka zaslišanje v pristojnih odborih evropskega parlamenta v Bruslju, o komisiji kot celoti pa nato glasuje evropski parlament na plenarnem zasedanju.

Nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela je sicer premier Robert Golob kot kandidata za bodočega evropskega komisarja predstavil na dogodku največje vladne stranke Gibanje Svoboda že pred evropskimi volitvami.

Golob z Veselom presenetil SD in Levico

Vlada je torej postopek imenovanja začela danes, zaključila pa naj bi ga v prihodnjem mesecu. Čeprav je predsednik vlade ob predstavitvi Vesela nekoliko presenetil koalicijski partnerici, SD in Levico, saj sta, kot so tedaj navedli v omenjenih strankah, to informacijo dobili iz medijev, pa večjih presenečenj pri glasovanju na vladi naj ne bi bilo pričakovati.

Vesel se je namreč s predstavniki koalicijskih partnerjev na ločenih srečanjih sestal v tednih pred evropskimi volitvami, pri čemer večjih zadržkov tako v SD kot Levici tedaj niso izrazili. V SD so napovedali podporo Veselovi kandidaturi, v Levici pa so dejali, da se bodo o podpori izrekali po volitvah.

Predsedniki vlad in držav članic, med njimi tudi premier Golob, bodo sicer v četrtek v Bruslju nadaljevali pogajanja o razdelitvi vodilnih položajev v institucijah EU po nedavnih evropskih volitvah, ki so jih začeli prejšnji teden na neformalni večerji. Nov mandat na čelu evropske komisije se obeta nemški političarki Ursuli von der Leyen.

Premier Golob je glede resorjev, ki bi zanimali Slovenijo, že ob robu aprilskega vrha EU dejal, da se namerava zavzemati za druge resorje, kot ga zaseda trenutni komisar Janez Lenarčič in ki so morda za Slovenijo bolj pomembni. Lenarčič je v trenutni komisiji pristojen za krizno upravljanje.

»Gospod Vesel je zelo znan kandidat, je človek, ki je imel bogato kariero tako na računskem sodišču kot na javnih naročilih. Na teh področjih, tudi na proračunu, bi lahko verjetno bil zelo dober kandidat,« je tedaj pojasnil premier.

Vesel pa je ob napovedi njegove kandidature na aprilskem zborovanju Svobode med resorji, ki bi ga kot kandidata za evropskega komisarja zanimali, med drugim naštel področje financ, konkurence in demokracije.