Odzvali se bodo tudi z vojaško-tehničnimi ukrepi

Danes so na sedež ruskega zunanjega ministrstva v Moskvi povabili ameriškega veleposlanika Johna Sullivana in mu izročili ruski odgovor na ameriški odgovor na zahteve o varnostnih zagotovilih, ki jih je konec lanskega leta Rusija zahtevala od ZDA in Nata.

Ker Washington ni dal »konstruktivnega odgovora na temeljne elemente projekta dogovora o varnostnih zagotovilih, ki ga je pripravila Rusija«, se bo ta prisiljena odzvati, so med drugim zapisali v deset strani dolgem dokumentu.

V Moskvi trdijo, da v Washingtonu niso odgovorili na osnovne ruske zahteve, ki so za Moskvo »načelnega pomena«: prenehanje nadaljnjega širjenja Nata na vzhod, preklic »bukareške formule« o vključitvi Gruzije in Ukrajine v severnoatlantsko zavezništvo, odpoved postavljanju vojaških oporišč in nameščanju oborožitve v nekdanjih sovjetskih republikah ter vrnitev v stanje iz leta 1997, ko sta Rusija in Nato podpisala ustanovno listino o odnosih, sodelovanju in varnosti.