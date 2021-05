Ognjenik pognal v beg na tisoče ljudi

FOTO: Guerchom Ndebo/AFP

Oblasti v DR Kongo so v strahu pred novimi izbruhi ognjenika Nyiragongo danes odredile novo evakuacijo prebivalcev iz delov mesta Goma. V beg se je takoj podalo več 10.000 ljudi.»Trenutni seizmološki podatki in deformacija na terenu kažejo na prisotnost magme pod urbanim območjem Gome s podaljškom pod jezerom Kivu,« je sporočil lokalni vojaški guverner general»V tem trenutku ne moremo izključiti izbruha na zemlji ali pod jezerom, ki bi se lahko zgodil kmalu in brez opozorila,« je dodal. »Situacija se hitro spreminja in jo ves čas spremljamo,« je povedal.Evakuacija prebivalcev je po njegovih besedah nujna, treba pa jo je izpeljati mirno in brez hitenja. Oblasti so uredile prevoz do kraja Sake, približno 20 kilometrov zahodno od Gome, iz vsakega od desetih prizadetih mestnih predelov.»Ljudje naj s seboj vzamejo samo nujne stvari, da bi imeli vsi možnost oditi,« je pozval general. Takoj po razglasitvi evakuacije se je proti jugovzhodu v smeri meje z Ruando podalo več 10.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.3470 metrov visoki ognjenik Nyiragongo, ki velja za enega najdejavnejših na svetu, je začel bruhati lavo v soboto. Pred tem je nazadnje izbruhnil januarja 2002, pri čemer je umrlo več kot sto ljudi.