Okoliščine smrti Navalnega ostajajo nejasne tudi leto dni kasneje

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je pred enim letom umrl v zaporu na skrajnem severu Rusije, kjer je prestajal dolgoletno kazen. V več mestih po Evropi, med drugim v Berlinu, se bodo enemu najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina poklonili s spominskimi dogodki.

V spomin na najostrejšega kritika in nasprotnika ruskega predsednika Putina bo danes v več mestih potekala vrsta dogodkov. V Berlinu naj bi se na poziv vdove Julije Navalne zbrali na slovesnosti v spominski cerkvi cesarja Wilhelma. Na Dunaju pripravljajo projekcijo filma Navalni. Nekdanji sodelavec Navalnega Leonid Volkov je na Telegramu zapisal, da bodo Aleksejevi podporniki organizirali spominske prireditve po vsem svetu.

Sodelavci Navalnega bodo obletnico njegove smrti obeležili tudi z neposrednim prenosom na spletu. Pričakovati je, da bodo na moskovskem pokopališču ljudje na grobu Navalnega položili rože.

Na Kremlju naklonjenih kanalih na Telegramu so sicer objavljena opozorila privržencem Navalnega, naj ne hodijo na grob, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Navalni je umrl v sumljivih okoliščinah v kazenski koloniji v Harpu v arktični regiji, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen. Njegovo smrt so ruske oblasti sporočile 16. februarja. Uradno naj bi bila posledica kombinacije bolezni. Natančne okoliščine smrti 47-letnega Navalnega ostajajo nejasne tudi leto dni kasneje. Njegova družina kot tudi njegovi sodelavci so prepričani, da je bil umorjen, krivdo za njegovo smrt pa pripisujejo režimu predsednika Vladimirja Putina.

Dolgoletni borec proti korupciji je bil že leta 2020 žrtev zastrupitve z živčnim strupom novičok, po kateri je dolgo okreval v Nemčiji. Po vrnitvi v Moskvo januarja 2021 so ga takoj aretirali in od takrat je bil zaprt v kazenskih kolonijah, kjer je bil deležen nečloveškega ravnanja.

Navalni je bil tudi v zaporu velik trn v peti Kremlju. Ta je ukinil njegovo protikorupcijsko skupino, številni podporniki Navalnega pa so bili prisiljeni oditi v izgnanstvo ali obsojeni na zaporne kazni.

Ob njegovi smrti so potekali protestni shodi po vsem svetu. Pogreb Navalnega 1. marca v Moskvi je postal največji opozicijski shod v Rusiji od začetka ruske vojne proti Ukrajini februarja 2022. Po nekaterih ocenah se ga je udeležilo najmanj 16.500 ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Šele po smrti Navalnega je postalo znano, da so v času njegove smrti potekala pogajanja med Rusijo in zahodnimi državami o mednarodni izmenjavi ujetnikov in da bi ga lahko spomladi lani izpustili.

S smrtjo Alekseja Navalnega je Rusija izgubila svojega najpomembnejšega opozicijskega politika. Večina njegovih nekdanjih zaveznikov živi v izgnanstvu, vključno z vdovo Julijo Navalno, ki nadaljuje boj. Zoper njo je bil izdan nalog za aretacijo zaradi suma vpletenosti v ekstremistično organizacijo.

V intervjuju za BBC je oktobra lani povedala, da se namerava vrniti v Rusijo in se potegovati za predsedniški položaj, ko enkrat Putin ne bo več njen voditelj.