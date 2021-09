Opomini iz EU pod radarjem hrvaške javnosti

V nadaljevanju preberite:

Natančno pred petimi leti je evropska komisija opomnila Hrvaško, naj izboljša izmenjavo informacij, potrebnih v boju proti terorizmu. Te dni je EU uradnemu Zagrebu vnovič poslal opomin zaradi iste tematike. Vendar z drugačno vsebino: tokrat je evropska komisija namreč ugotovila, da Hrvaška še vedno ni implementirala direktive EU, namenjene boju zoper terorizem, saj direktive, kot je Bruselj obvestil Zagreb, »niti še ni umestila v Kazenski zakonik, povrh vsega pa so kar nekaj členov napačno prevedli oziroma so si jih prevedli po svoje.«



Hrvaška je sicer vsako leto deležna kar nekaj uradnih opominov in zahtev zaradi neusklajenosti z direktivami EU oziroma neizpolnjevanjem svojih obveznosti iz zakonodaje EU, pogosto pa se zgodi, da gredo vsa opozorila ali svojevrstne zaušnice mimo javnosti.