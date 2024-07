Orbánovi domoljubi so se postavili na noge

V nadaljevanju preberite:

Po volilnem neuspehu v Franciji je Nacionalni zbor (RN) Marine Le Pen hitro naredil odločne korake na evropskem parketu. Njihovih 30 evropskih poslancev se je pridružilo skupini Domoljubi za Evropo, ki jo je postavil na noge madžarski predsednik vlade Viktor Orbán.

Med Domoljubi bodo ob RN, Orbánovem Fideszu, Babiševi Ano in FPÖ še italijanska Liga Mattea Salvinija, portugalska Chega, španska stranka Vox, nizozemska PVV Geerta Wildersa in nekaj manjših strank. S 84 evropskimi poslanci bodo za desnosredinsko EPP in socialisti tretja najmočnejša skupina.

V tej radikalni skupini ni poslanca iz Slovenije, tudi iz sosednje Hrvaške ne.