Orkan Helene zahteval že devetdeset življenj

Število smrtnih žrtev, ki jih je med divjanjem po jugovzhodu ZDA terjal orkan Helene, je v nedeljo naraslo na 93. Iz enega samega okrožja v Severni Karolini poročajo o 30 umrlih. Reševalci se medtem še naprej trudijo doseči vse, ki potrebujejo pomoč. Na obisk opustošenih območij se podajajo tako predsednik Joe Biden kot oba predsedniška kandidata.

Opustošenje na Keaton Beachu, Florida FOTO: Octavio Jones/Reuters

Helene je kot orkan četrte kategorije na petstopenjski lestvici v četrtek zvečer dosegel obalo Floride in s seboj prinesel vetrove s hitrostjo do 225 kilometrov na uro. V petek se je pomaknil nad Georgio, Severno in Južno Karolino ter oslabel v tropsko nevihto in nazadnje v posttropski ciklon, a kljub temu povzročal opustošenje.

Čoln je po orkanu nasedel daleč na kopnem; Steinhatchee, Florida FOTO: Octavio Jones/Reuters

Obilno deževje z močnim vetrom je prizadelo mesta na Floridi, v Georgii, Severni Karolini, Južni Karolini in Tennesseeju, kjer je neurje uničevalo domove in poplavljalo ceste. Obenem je brez elektrike ostalo na milijone gospodinjstev, velika je menda tudi škoda na cestah in sistemih za preskrbo z vodo.

Glede na zadnje podatke, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je umrlo najmanj 93 ljudi: 37 v Severni Karolini, 25 v Južni Karolini, 17 v Georgii, 11 na Floridi, dva v Tennesseeju in eden v Virginiji. Kot je javil šerif okrožja Buncombe v Severni Karolini, so samo v tem okrožju našteli 30 umrlih.

Grega Staaba, prebivalca Keaton Beacha, ki ga je prizadel orkan Helene, so premagala čustva. FOTO: Octavio Jones/Reuters

V Severni Karolini, ki je doživela ene najhujših poplav doslej, še naprej veljajo opozorila pred naraščanjem voda, saj se med drugim bojijo, da bi popustili nekateri jezovi. Razmere naj bi se po napovedih vremenoslovcev na prizadetih območjih izboljšale do torka. Še v nedeljo je bilo sicer brez elektrike skoraj 2,2 milijona gospodinjstev.

Obenem na prizadetih območjih ostaja zaprtih na stotine cest, številne mostove so odnesle poplavne vode. Na tisoče ljudi se je po pomoč zateklo v zatočišča, ki jih jih je vzpostavil ameriški Rdeči križ.

Mesto Valdosta v Georgii bo glede na napoved njegove kampanje še danes obiskal republikanski predsedniški kandidat Donald Trump, še ta teden pa se na najhuje prizadeta območja po navedbah Bele hiše odpravlja tudi predsednik Joe Biden. Enako naj bi storila demokratska kandidatka za predsednico Kamala Harris.

Biden je pri tem že odobril zvezno pomoč za več držav, Harrisova pa je v nedeljo na predvolilnem dogodku v Las Vegasu sporočila, da bodo prizadetim skupnostim stali ob strani v prizadevanjih za obnovo in okrevanje, dokler bo to potrebno.