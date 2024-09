Orkan Helene dosegel obalo Floride; poplave in tri smrtne žrtve

Orkan Helene je včeraj, potem ko se je okrepil v orkan četrte kategorije na petstopenjski lestvici, dosegel obalo Floride. Oblasti prebivalce ogroženih regij svarijo pred katastrofalnimi poplavami, ki so že zajele dele Floride. Orkan je obalo dosegel s sunki vetra do 225 kilometrov na uro in je doslej zahteval tri žrtve.

Batabano, Kuba. FOTO: Yamil Lage/AFP

V orkanu je na Floridi doslej življenje izgubila najmanj ena oseba, je sporočil guverner zvezne države Ron DeSantis. Kot je pojasnil, je umrla, ko je na avtocesto v bližini Tampe padel znak. Pri tem je ljudi pozval, naj ne potujejo, saj so ceste lahko nevarne, poroča britanski BBC. Iz Georgie poročajo o dveh smrtnih žrtvah.

St. Petersburg, Florida. FOTO: AFP

Na Floridi je zaradi orkana brez elektrike ostalo že več kot milijon gospodinjstev in podjetij. Letališči v Tampi in Tallahasseeju sta zaprti, poplavljeni pa so deli Tampe, Sarasote, Treasure Islanda in drugih krajev na zahodni obali Floride.

Evakuacije

Lokalne oblasti so za več krajev odredile evakuacijo. Tudi predsednik ZDA Joe Biden je pozval ljudi, naj upoštevajo navodila: »Vsi, ki so na poti Helene in v njeni bližini, naj prisluhnejo lokalnim uradnikom in upoštevajo opozorila o evakuaciji. Vzemite to resno in ostanite na varnem.«

Oblasti v okrožju Taylor so medtem prebivalce, ki se niso odzvali na opozorila o obvezni evakuaciji, pozvale, naj vsak na svoje telo napiše svoje ime za lažjo identifikacijo v primeru smrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po tem, ko je Helene prešla Kubo. FOTO: Yamil Lage/AFP

Po navedbah zvezne agencije za odzivanje na naravne nesreče (Fema) bi se gladina morja ob obali Mehiškega zaliva lahko zvišala do šest metrov. To pa bi imelo za posledico katastrofalne poplave. Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) medtem napoveduje, da bo na nekaterih območjih padlo do 51 centimetrov dežja in da bodo poplave lahko ogrožale življenja tamkajšnjih prebivalcev.

Tudi ameriška nacionalna meteorološka služba svari, da bi regijo lahko prizadele poplave, kakršnih ni bilo že več kot sto let. »To bo eden najpomembnejših vremenskih dogodkov, ki se bo v sodobnem času zgodil na zahodnem delu območja.«

Ameriška nacionalna meteorološka služba svari, da bi regijo lahko prizadele poplave, kakršnih ni bilo že več kot sto let. FOTO: Chandan Khanna/AFP

Meteorologi so nato danes sporočili, da se je moč orkana Helene znižala na orkan druge kategorije.