V središču Washingtona ustrelili uslužbenca izraelskega veleposlaništva

Pred Judovskim muzejem v središču Washingtona so sinoči ustrelili uslužbenca izraelskega veleposlaništva. Kot poroča BBC, sta v incidentu umrla ženska in moški, par, ki je zapuščal dogodek za mlade v diplomatski skupnosti. V času streljanja naj bi bilo v njem sicer več uslužbencev izraelskega veleposlaništva. Policija je menda že prijela osumljenca, 30-letnega Eliasa Rodrigueza, še piše BBC.

Po poročanju Guardiana so pred streljanjem opazili osumljenca, kako se sprehaja pred muzejem. Nato se je približal skupini štirih ljudi in začel streljati. Želel je menda tudi vstopiti v muzej, ko ga je varnostna služba zdržala. Takrat je domnevno začel vzklikati: Svobodna, svobodna Palestina!

»V bližini Judovskega muzeja v Washingtonu sta bila nocoj nesmiselno ubita uslužbenca izraelskega veleposlaništva. Dejavno preiskujemo in si prizadevamo pridobiti več informacij,« je na družbenem omrežju X sporočila ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem.

Incident je sprožil obsežen odziv policije, ki je zaprla več osrednjih ulic v mestu. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Danon je napad obsodil in ga označil za »sprevrženo dejanje antisemitskega terorizma«. Nadaljeval je, so prepričani, da bodo ameriške oblasti odločno ukrepale proti odgovornim za to zločinsko dejanje, in dodal, da bo Izrael še naprej odločno deloval za zaščito svojih državljanov in predstavnikov povsod po svetu.

Incident je sprožil obsežen odziv policije, ki je zaprla več osrednjih ulic v mestu. Tiskovni predstavnik izraelskega veleposlaništva je potrdil, da sta bila dva uslužbenca ustreljena od blizu, ko sta se udeležila dogodka v muzeju, poroča BBC.

Prizorišče je obiskala tudi že ameriška generalna državna tožilka Pam Bondi, ki ji je na fotografijah videti z izraelskim veleposlanikom v ZDA Jechielom Leiterjem. Izjavila je, da bo storila vse, da bi zagotovila varnost skupnosti, zlasti judovske.

Ameriška generalna državna tožilka Pam Bondi z izraelskim ambasadorjem v ZDA Jechielom Leiterjem. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Na dogodek se je odzval tudi izraelski predsednik Jicak Herzog. Dejal je, da ga je streljanje v Washingtonu prizadelo. »To je podlo dejanje sovraštva, antisemitizma, ki je zahtevalo življenje dveh mladih uslužbencev izraelskega veleposlaništva. Naša srca so z bližnjimi umorjenih, naše molitve pa so z ranjenimi. Veleposlaniku in vsem zaposlenim na veleposlaništvu izrekam vso podporo.«

Dodal je: »V srcih smo z judovsko skupnostjo v Washingtonu in po ZDA. Amerika in Izrael bosta enotno branila naše ljudi in naše skupne vrednote. Teror in sovraštvo nas ne bosta zlomila.«

Sožlje prizadeti družinam je izrekel tudi ameriški predsednik Donald Trump.