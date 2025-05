Rožnati bik tako močan, da je Rogliča in tekmece lahko strah

V kolesarskem svetu je Johan Bruyneel ostal poznan kot športni direktor, ki je Lanca Armstronga vodil do vseh uspehov, posledično je tudi njegovo ime zaznamovano z dopingom. Zdaj že nekaj let s Teksašanom v podkastu The Move analizira aktualno kolesarsko dogajanje, na Giru ga navdušuje ekipa UAE in predvsem Isaac del Toro.

Johan Bruyneel in Lance Armstrong na dirki po Franciji 2003. FOTO: Reuters

»Po najtežjem klancu 11. etape se je UAE zbral, vseh osem kolesarjev so imeli v ospredju, ob vsaki selekciji so spredaj ostali vsaj trije ali štirje. Težko je pojasniti, koliko samozavesti vlije kolesarju dejstvo, da ima ob sebi celotno ekipo, medtem ko tekmeci trpijo.je bil osamljen, UAE pa deluje zelo močno,« je dejal Bruyneel.

Dotaknil se je tudi odlične forme Isaaca del Tora, ki bi v sredo najbrž lahko pridobil nekaj sekund, če ne bi čakal na Juana Ayusa. »V tem trenutku je zagotovo najboljši, ko pospešuje na vzponih se zdi, kot da nima verige. V šprintih ima prestavo več, vse njegove tekmece je lahko upravičeno strah, tudi Ayusa,« Bruyneel opozarja, da Mehičan ne bo v nedogled čakal na Španca, če mu na vzponih ne bo šlo.

Danes kolesarje čaka etapa od Roviga do Vicenze, ki s 1561 višinskimi metri ne bi smela biti prezahtevna za šprinterje, s kratkimi, a strmimi vzponi v zadnji tretjini dirke pa se zdi kot nalašč za Madsa Pedersena, da nadaljuje svoj lov na etapne zmage.