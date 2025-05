Na policijskem seznamu že več kot sto pogrešanih

V nadaljevanju preberite:

Po dvanajstih letih se je te dni le razjasnila tragična usoda 26-letnega Slovaka Martina Pavlusa. Od 8. septembra 2012, ko je sestopal z Matajurja, mejne gore med Slovenijo in Italijo, proti Kobaridu, se je za njim izgubila vsaka sled. Medtem se svojci in prijatelji tudi številnih drugih izginulih pohodnikov sprašujejo o njihovi usodi. Na uradnem javnem seznamu slovenske policije so 104 pogrešani, med njimi je kar 12 takšnih, ki so se podali v gore in se niso vrnili.