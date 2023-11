Padec ameriške inflacije na 3,2 odstotka

Po rekordni 4,9-odstotni rasti v tretjem četrtletju je Američane doletela še dobra novica o oktobrskem padcu inflacije na 3,2 odstotka. To je še posebej ugodna vest za demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki mu večina Američanov pripisuje odgovornost za veliko draginjo. Po podatkih urada za statistiko dela se je inflacija še bolj približala približno dvoodstotnemu cilju centralne banke. Indeks cen življenjskih potrebščin je od septembra do oktobra ostal nespremenjen, potem ko se je z avgusta na september zvišal za 0,4 odstotka.

Nižja stopnja inflacije povečuje upanje, da Federal Reserve v prihodnjem letu ne bo več poviševal obrestnih mer ali jih celo začel zniževati, kot je v nedavni Reutersovi anketi menilo 87 od stotih ekonomistov. Ključne obrestne mere med 5,25 in 5,5 odstotka, najvišje v 22 letih, so hudo breme za običajne Američane. Mnogi vse težje odplačujejo hipoteke in druga posojila, osebna zadolženost je na rekordni ravni in vsak obisk v trgovini s hrano je težak za denarnice.

Ameriški predsednik Joe Biden se je oktobra razveselil dobre novice o nižanju inflacije. FOTO: Leah Millis/Reuters

Odkar je Biden vstopil v Belo hišo, so se cene hrane povišale za petino, energije za skoraj 40 odstotkov, močno so se podražili tudi stroški bivanja. Ameriška družina s štirimi člani ta čas vsak mesec plačuje dodatnih 1260 dolarjev za iste dobrine in dejavnosti kot januarja 2021. Takšne statistike so med najpomembnejšimi razlogi za veliko nepriljubljenost demokratskega predsednika in ni čudno, da je ponovni predsedniški kandidat na spletni strani Bele hiše pohitel s poudarjanjem novih: »Prizadevam si za dobre rezultate za Američane in dogajajo se, ne bom popustil niti za sekundo!«

Prihodnji teden 81-letni predsednik tudi od svojih demokratov dobiva vse več namigov, da bi se moral upokojiti, zdaj pa je posebej poudaril nižanje cene bencina pod povprečnih 3,40 dolarja za galono. Američani so bolj kot Evropejci odvisni od osebnega prevoza. Kritiki pa še naprej opozarjajo na nevarnost subvencioniranega prehajanja na obnovljive energetske vire v samem središču »bidenomike«, kot imenujejo predsednikovo gospodarsko doktrino zelo na levem polu v primerjavi s prejšnjimi. Po nedavni teksaški raziskavi so resnični stroški za električne avtomobile enaki plačilu 17,33 dolarja za galono bencina, »bidenomika« pa se kljub temu ne ozira na stroške. Zaradi galopirajočega dolga so pri Moody's ameriško boniteto AAA pravkar spremenili s stabilne v negativno.