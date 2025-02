Zdravniki: Papež še ni izven nevarnosti, najbolj se bojijo možne sepse

»Papež Frančišek je vedno želel, da govorimo resnico,« je na popoldanski novinarski konferenci pred rimsko kliniko Gemelli, kjer zdravijo papeža, povedal profesor Sergio Alfieri, sicer kirurg, ki vodi ekipo, angažirano pri zdravljenju papeža. Izjavo so pripravili po današnjem brifingu o papeževem zdravju, poroča italijanska Ansa. Alfieri se je skliceval na biltene iz v zadnjih dni.

»Papež je dobre volje in se šali. Pred dnevi sem mu rekel: Dobro jutro, sveti oče. On pa je odgovoril: Dobro jutro, sveti sin,« je še navedel.

Luigi Carbone in Sergio Alfieri na srečanju z novinarji pred bolnišnico Gemelli. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Papež Frančišek še ni izven nevarnosti, a zdaj zdaj njegovo življenje ni ogroženo, je še povedal in dodal, da je šel papež danes tudi v kapelo in opravil molitev. »Kronična bolezen ostaja in papež to ve. Rekel je: Zavedam se, da je situacija resna«, je še povedal Alfieri na srečanju z novinarji. »Včasih ne more dihati in občutek ni prijeten za nikogar,« je pojasnil.

Papež Frančišek bo ostal v bolnišnici Gemelli še vsaj naslednji teden. Ni priklopljen na nobenega izmed medicinskih aparatov, po potrebi si pomaga z nekaj dodatnega kisika.

»Osredotočeni moramo biti na to, da prebrodimo to fazo. Vidimo moč svetega očeta, ni oseba, ki bi se vdala,« je povedal zdravnik Luigi Carbone. Papež ima okužbo pljuč, zdravniki se najbolj bojijo možne sepse. »Resnično tveganje bi nastopilo, če bi bacili prešli v kri. Danes teh klic v krvi ni,« je dodal Alfieri in poudaril, da je okužba omejena na papeževa pljuča.

Glede možnosti sepse je navedel, da je to največje tveganje za osebo papeževe starosti. Trenutno so količino zdravil, ki jih prejema, celo nekoliko omejili.