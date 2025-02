Svet ugiba o papeževem nasledniku: v ospredju pet imen

Papež Frančišek, 88-letni voditelj Katoliške cerkve, je bil pred kratkim hospitaliziran zaradi pljučnice v obeh pljučnih krilih, kar je sprožilo ugibanja o njegovem morebitnem nasledniku. Zaradi slabega zdravstvenega stanja je bilo odpovedanih več dogodkov, negotova je tudi izvedba svetega leta.

V primeru smrti ali odstopa papeža se v Vatikanu skliče konklave, kjer se zbere kardinalski zbor in izvoli novega papeža. Po pravilih konklava, veljavnih od 22. januarja 2025, je med 252 kardinali 138 elektorjev, do tajnega glasovanja v Sikstinski kapeli so upravičeni le mlajši od 80 let. Vsak dan potekajo štirje krogi glasovanja, dokler kandidat ne prejme dvetretjinske večine, kar običajno traja od 15 do 20 dni.

Med potencialnimi nasledniki papeža Frančiška se najpogosteje pojavlja pet imen. Kardinal Pietro Parolin (70) je vatikanski državni tajnik iz Benečije in velja za najvišje rangiranega kardinala v konklavu. Gre za zmernega in razumnega voditelja, ki ne sledi izrazito levim ali desnim političnim smerem. V nedavnem intervjuju za italijanski časnik L'Eco di Bergamo je poudaril pomen iskanja miru skozi dialog in opozoril na nevarnosti enostranskih rešitev, ki lahko kršijo pravice celotnih narodov.

Bo to novi papež? Kardinal Pietro Parolin FOTO: Edgard Garrido/Reuters

Kardinal Peter Erdö (72) iz Madžarske, nekdanji predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc, je znan po svoji konservativni drži. Nasprotuje praksi, da bi ločeni ali ponovno poročeni katoličani prejemali obhajilo, saj verjame v neločljivost zakonske zveze. Poleg tega je primerjal sprejemanje beguncev s trgovino z ljudmi.

Kardinal Peter Erdo FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Kardinal Luis Antonio Tagle (67) prihaja s Filipinov in bi lahko postal prvi azijski papež. Znan je po svojih progresivnih stališčih, podobnih papežu Frančišku. Kritiziral je cerkveni odnos in jezik do homoseksualcev, neporočenih mater ter ločenih ali ponovno poročenih katoličanov.

Kardinal Luis Antonio Tagle FOTO: Erik De Castro/Reuters

Kardinal Matteo Zuppi (69) je od maja 2022 predsednik Italijanske škofovske konference in velja za favorita papeža Frančiška. Od imenovanja je pogosto služboval v tujini, med drugim je obiskal Ukrajino, kjer se je srečal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ter ZDA, kjer je imel pogovore s takratnim predsednikom Joejem Bidnom. Pred imenovanjem za kardinala je v eseju izrazil podporo dialogu s skupnostjo LGBTQ, kar je označil za korak k medsebojnemu razumevanju.

Kardinal Matteo Zuppi FOTO Guglielmo Mangiapane/Reuters

Kardinal Mario Grech (65) je Maltežan, ki ga je papež Frančišek imenoval za generalnega tajnika škofovske sinode. Znan je po svoji konservativni usmeritvi, vendar je blizu papežu Frančišku, kar bi mu lahko omogočilo podporo tako progresivnih kot konservativnih kardinalov. Čeprav so ta imena pogosto omenjena kot možni nasledniki, je postopek izbire novega papeža zapleten in nepredvidljiv. Končni izid bo odvisen od številnih dejavnikov, vključno z razmerji moči znotraj Cerkve, regionalnimi interesi in trenutnimi potrebami katoliške skupnosti po vsem svetu.