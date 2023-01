Papež Frančišek prvi dan novega leta molil za pokojnega Benedikta

Papež Frančišek je danes pri novoletni maši v baziliki sv. Petra v Vatikanu molil za svojega predhodnika Benedikta XVI., ki je umrl v soboto. Pri tem je spomnil na njegovo služenje Cerkvi. Novoletna bogoslužja v Vatikanu je spremljalo na tisoče vernikov.

»Danes ljubljenega zaslužnega papeža Benedikta XVI. izročamo presveti materi, da ga spremlja pri njegovem prehodu s tega sveta k Bogu,« je dejal Frančišek v baziliki svetega Petra in dodal, da se v teh urah še posebej prosi priprošnja Materi Božji za Benedikta.

Zatem je med mašo Angelovega čaščenja v spomin na pokojnega Benedikta XVI., ki je umrl v soboto v 96. letu starosti, pred tisoči zbranih vernikov na Trgu svetega Petra z molkom in sklonjeno glavo počastil spomin na pokojnega zaslužnega papeža.

Vsi skupaj z enim srcem in eno dušo se zahvaljujemo Bogu za dar tega zvestega služabnika evangelija in Cerkve,« je še dejal Frančišek. Po teh besedah so številni obiskovalci na Trgu svetega Petra zaploskali, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Svetovni izzivi

Papež je ob današnjem svetovnem dnevu miru, ki ga Katoliška cerkev obeležuje 1. januarja, tudi pozval k odgovornemu soočanju s svetovnimi izzivi.

»Ko danes obhajamo svetovni dan miru, se ponovno zavedamo odgovornosti, ki nam je zaupana za gradnjo prihodnosti,« je dejal Frančišek. »Spričo osebnih in družbenih kriz, ki jih doživljamo, spričo tragedije vojne, smo poklicani, da se odgovorno in sočutno soočimo z izzivi našega sveta. In to zmoremo, če skrbimo drug za drugega in če stopimo vsi skupaj, skrbimo za naš skupni dom,« je dodal.

Papež je poslanico ob svetovnem dnevu miru, objavljeno konec decembra, tokrat naslovil Nihče se ne more rešiti sam. V njej se ozira v turbulentno leto, ki ga puščamo za seboj, in nas poziva, da iz izkušnje pandemije covida-19 izhajamo skupaj, da bomo zasnovali pot miru.

V današnji pridigi je Frančišek še posebej nagovoril tiste, ki so trpeli v vojnah. »Na poseben način prosimo Mater Božjo za otroke, ki trpijo in nimajo več moči za molitev, za številne brate in sestre, ki jih vojne prizadenejo v velikih delih sveta,« je dejal 86-letni papež iz Argentine.

Kot dobro zaobljubo za novo leto je Frančišek priporočil, naj na svetovne dogodke ne gledamo brezbrižno, temveč delamo dobro in si »umažemo roke«. Človek ne more mirno sedeti in udobno čakati, da se stvari izboljšajo, je opozoril.