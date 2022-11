Papež išče dialog z vsemi muslimani

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek, ki se zadnje čase ob vsaki priložnosti spomni vojne v Ukrajini in trpljenja Ukrajincev zaradi ruske agresije, na ruske kristjane in na pravoslavnega patriarha Kirila pa mu nikakor ne uspe vplivati, je od danes do konca tedna na obisku v Bahrajnu, majhni otoški državi v Zalivu. Tam te dni zasedajo verski dostojanstveniki različnih veroizpovedi in se pogovarjajo o miru in o tem, kako religije ne bi smele deliti, kaj šele spodbujati k vojnam, ampak povezovati. Posvetil se bo tudi lokalnim katolikom, približno 80.000 jih je, tuji delavci so, prihajajo pa pretežno s Filipinov.