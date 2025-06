Papež si želi, da gresta Cerkev in umetna inteligenca z roko v roki

Enako kot njegov soimenjak papež Leon XIII., ki je v papeški okrožnici Rerum Novarum izpostavil položaj delavskega razreda pred industrijsko revolucijo, se je na stran delavcev pred novo revolucijo postavil tudi Leon XIV.

V svojem prvem nagovoru kardinalov je papež opozoril na nevarnosti umetne inteligence, ki po njegovem mnenju ob napačni uporabi »ogroža človeško dostojanstvo, pravice in delo«. Obenem je poudaril izjemni potencial, ki ga prinašajo nove tehnologije.

Maria Savona, profesorica ekonomije in inovacij v Rimu ter strokovnjakinja na področju umetne inteligence, meni, da »se želi Vatikan s sodelovanjem v razpravi izogniti pastem tehnološkega razvoja, ki bi lahko škodovale človekovim pravicam in nizkokvalificiranim delavcem,« in dodaja, »Frančišek se je zanimal za podnebne spremembe, ki so enako kot umetna inteligenca pereče vprašanje. Kljub temu da Cerkev ostaja zvesta osnovnim načelom, se mora vseeno prilagajati spremembam v svetu.«

»Cerkev nas nagovarja, da gledamo proti nebesom, a da hodimo po zemlji, ko je to potrebno,« je za Politico ob papeževem nagovoru dejal Paolo Benanti, vatikanski svetovalec na področju umetne inteligence. Dodal je, »da vpletenost Cerkve na tem čedalje pomembnejšem področju ni nič nenavadnega.«

Papeževe maše v Vatikanu privabljajo trume vernikov. FOTO: Vincenzo Livieri/Reuters

Na nevarnosti opozarjajo tudi filozofi in tehnološki mogotci. Nekdanji svetovalec Donalda Trumpa in lastnik družbenega podjetja X Elon Musk ob hitrem razvoju umetne inteligence opozarja na »igro s hudičem« in na »ustvarjanje novega, digitalnega boga«. Pogovorov na to temo pa ne manjka niti v politiki. V prvem pogovoru Leona XIV. z Giorgio Meloni sta namreč po poročanju Politica tako papež kakor tudi italijanska premierka pozvala k »etičnemu razvoju umetne inteligence, ki bo v središče postavljal človeka«.

Kot prvi papež, rojen v Združenih državah Amerike – zibelki tehnološkega razvoja –, je Leon XIV. idealen zastavonoša v spopadanju z izzivi, ki jih prinaša umetna inteligenca. Prav Združene države Amerike z Donaldom Trumpom na čelu pa se medtem na razvoj umetne inteligence odzivajo popolnoma drugače kot Vatikan. Washington je pred kratkim pripravil načrt, vreden 500 milijard dolarjev, s katerim naj bi država postala vodilna sila na področju razvoja umetne inteligence.